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娛樂 最新消息

吳謹言「科學性節食」10歲就開始 曾為《延禧攻略》瘦到皮包骨

吳謹言（資料照，愛爾達電視提供）

葉姵妤／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕吳謹言過去因出演《延禧攻略》爆紅，近日又參與一部以「復仇」為主的夯劇《墨雨雲間》，她骨感、削瘦的身材令不少女生稱羨，甚至出現模仿效應。擔任全球城市小姐選拔大賽評審多年、醫美診所院長邱浚彥提醒，用極端的方法瘦身恐沒有太大的成效，甚至還可能導致復胖，對健康造成危害。

今年34歲的吳謹言其實是芭蕾舞者出身，從3歲就開始學習芭蕾舞，因為從小練芭蕾舞，必須嚴格控管體重，10歲開始就懂得「科學性節食」，每餐計算熱量和重量，她說自己身高164公分，體重最重不超過48公斤，拍《延禧攻略》時為了詮釋楚楚可憐的模樣，曾逼自己減到42公斤，脫下戲服的樣子堪稱皮包骨，令不少網友驚嘆：「又乾又瘦，並不好看，甚至還有點嚇人。」

邱浚彥建議瘦身從飲食控制、規律運動開始。（中華全球城市選拔協會提供）

不過時下年輕人偏偏對吳謹言這種過度削瘦的身材非常熱衷，網路上有不少似是而非快速的節食方法，其實很傷害健康，過去也曾發生過選手參加選美比賽，因為過度節食而暈倒的例子。邱浚彥表示：「參加選美比賽的選手都希望短時間內瘦下來，但不建議採取斷食或減肥藥等不健康的方法，要從改變飲食習慣、多吃原形食物和保持規律運動開始。」至於局部減肥，邱浚彥說求助醫美的同時，還是要兼顧運動和飲食控制，才能達到完美的塑身效果。

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