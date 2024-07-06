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娛樂 最新消息

《金孫爆富攻略》台灣票房破千萬！男主角Billkin喊：人生不留遺憾

《金孫爆富攻略》在台票房破千萬。（CATCHPLAY提供）

〔記者廖俐惠／綜合報導〕泰國神片《金孫爆富攻略》 在台上映後，口碑持續發酵中，在台票房突破千萬，奪2024年度泰片票房亞軍，由Billkin飾演的金孫，與阿嬤之間的互動有歡笑也有淚水，讓觀眾隨著劇情推進又笑又哭，Billkin也向觀眾喊話：「《金孫爆富攻略》絕對是非常值得進戲院觀賞的療癒電影。」

年僅33歲的導演帕特波尼蒂帕特分享：「過去4、5年我們的世界已經因為疫情充滿了悲傷，觀眾不應該再接受這種感覺，我也不希望人們看著我的電影感到悲傷，所以我想透過電影治癒觀眾的心，這是一部療癒的電影，即使有淚水，也能笑著走出戲院，相信觀眾能以自己的方式從電影故事中獲取能量。」

Billkin（左）主演的《金孫爆富攻略》導演帕特波尼蒂帕特年僅33歲。（CATCHPLAY提供）

在今日釋出電影《金孫爆富攻略》幕後花絮中，Billkin說：「很榮幸能擔任這部電影的男主角，這是我引以為傲的工作，而且我和角色有著緊密連結，所以想邀請大家來看電影，也許從中得到一些感觸，我們可以怎麼樣做得更好，為人生不留遺憾。」

Billkin（左）、Teaw主演的《金孫爆富攻略》，祖孫情感動許多人。（CATCHPLAY提供）

飾演阿嬤的素人演員Teaw也感性地說：「希望每個家庭都能來看，會讓你更珍惜自己的家人，希望大家都要看這部電影。」

導演帕特波尼蒂帕特亦喊話觀眾進戲院支持：「請多多支持這部電影，電影描述生活中的平凡日常，但那些日常生活，會讓你看完想起某個珍愛的人，相信能帶給大家美好的感受。」最後男主角Billkin向觀眾推薦電影：「請大家一定要來看《金孫爆富攻略》，把美好感受帶回去。」

《金孫爆富攻略》Teaw（左）、Billkin。（CATCHPLAY提供）

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