最仙啦啦隊女神成功收服球迷老婆！ 謝艾娜親曝好消息

「Rina」謝艾娜將發行首張專輯。（隻魚文創提供）

〔記者陽昕翰／台北報導〕被粉絲封為最仙團長的啦啦隊女神「Rina」謝艾娜，昨天出席「台灣樂天集團日」公益活動，與桃園教養院的小天使圓夢尬舞，她開心表示，希望能將球場的熱情以正能量傳遞。

Rina是中華職棒樂天桃猿的應援團團長，她當時在網上看到徵選活動，寄資料後即被通知面試，仔細看通知後、才知道應徵的是團長，原本只是想當隊員跳舞，現在必須了解球賽規則並掌握即時當下賽事的氣氛。

請繼續往下閱讀...

啦啦隊女神「Rina」謝艾娜出席公益活動。（隻魚文創提供）

很喜歡嘗試新事物的Rina，最終開心接受挑戰，就這樣成為中華職棒首位女性應援團團長之一，去年更接下臺北戰神團長；她表示，「在棒球與籃球賽事間奔波，等於一整年都在跳舞，背負著帶領球迷應援，掌握球場的默契與炒熱氣氛，我很樂在其中！」

特別的是，Rina也結交了許多球迷好友，男粉絲甚至還會帶老婆來為她應援，「還有許多原本不是球迷的，我就帶著他們到球場體驗，現在也變成死忠的球迷。」

Rina也宣布好消息，粉絲敲碗已久的個人首張專輯與演唱會下半年將登場，目前已經完成四首新歌，希望能在九月前錄製完成，一定會有唱跳舞曲。

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入脆脆小圈圈

來嘛來嘛，一起來廢話聊天或開壇問事吧

娛樂頻道臉書粉絲團:點這裡

娛樂頻道有IG囉:點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法