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娛樂 最新消息

黃宣化身「兔子人」槍擊林柏宏！曝兩人真實關係

黃宣在《愛的噩夢》化身「兔子人」。（華映提供）

〔記者許世穎／台北報導〕電影《愛的噩夢》由林柏宏再度聯手謝欣穎，並加入分別入圍台北電影獎影后以及女配角的項婕如和「大元」林艾璇，另有一大亮點是唱作俱佳的金曲音樂人黃宣，還在片中化身「兔子人」開槍射擊林柏宏。

黃宣在《愛的噩夢》開槍射擊林柏宏。（華映提供）

黃宣不但在片中戴著兔子面具，更為此戴上特殊化妝用的隱形眼鏡，他回憶：「比起兔子面具，這次『兔子人』的特殊隱形眼鏡，拍一整天真的很乾；但我自己很喜歡需要『特化』的角色，會讓我更享受且更沈浸在角色塑化上，探索的過程也變得更有趣，未來希望能有機會體驗到更多非現實的角色，好玩。」

黃宣在《愛的噩夢》戴上特殊化妝用的隱形眼鏡。（華映提供）

片中黃宣跟林柏宏有不少奇幻對手戲，包括舉槍瞄準對方頭部的驚悚演出，鏡頭外，黃宣透露兩人關係：「認識之後才發現，他竟然是我國中學長！」更說對林柏宏的一場哭戲印象深刻，「他每次都能非常精準達到情感要求，仔細端詳他眼淚掉下來的角度跟timing都意想不到的精準，嘆為觀止！」《愛的噩夢》將於7月12日在台上映。

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