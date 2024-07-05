老司機不捨哭哭！ AV女優美谷朱音宣告：一年後引退

老司機們表示即使美谷朱音引退還是會支持她。（翻攝自IG）

〔記者馮亦寧／綜合報導〕日本AV界女優移籍改名例子不斷，現年26歲的美谷朱里先是改名為「美谷朱音」，今（5）又在社群上投出震撼彈，表示自己將在2025年7月19日引退，讓許多老司機大喊：不要！

美谷朱音原名美谷朱里。（翻攝自IG）

美谷朱音於2017年出道，過去曾把「AV女神」上原亞衣當作偶像。踏入AV圈子後，與知名男優吉村卓試車後，就絕對要以AV女優身分出道。2023年11月，她拋棄原本「美谷朱里」的名字，並轉投入《LiStarPro》事務所，新名字則是「美谷朱音」。今晚她突然在各大平台宣布要引退的消息，引起震撼，她簡單留下：「我，美谷朱音，一年後的2025年7月19日，我決定引退AV女優！為了不留遺憾，我會熬過這一年！謝謝大家的支持」。

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AV女優美谷朱音今晚表示明年將引退。（翻攝自IG）

消息曝光之後老司機們認為「一個時代的終結已經到來」還有人相當執著決定即使美里朱音退休還是會死忠支持她，更多人依依不捨的喊話叫她別引退。

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