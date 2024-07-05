前AV上原亞衣爽喊「終於能貸款」 鐵粉氣炸：被騙了！

日本前AV女優上原亞衣。（翻攝自IG）

〔記者馮亦寧／綜合報導〕日本前「AV女神」上原亞衣引退之後從商，經營公司，並開心說自己終於能得到銀行貸款也能申請房貸。上原亞衣在社群的發文還提及她到現在都沒跟家人說過自己擔任AV女優，沒想到這篇文章卻讓鐵粉氣炸，直呼：被騙了！

上原亞衣目前從商經營公司。（翻攝自IG）

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台灣AV達人一劍浣春秋今（5）指出上原亞衣沒跟家人說自己在當AV女優的事情，竟然有鐵粉爆炸，認為她曾經在2013年的AV作品裡，以「自己在父母家揭露當AV女優的身分，並當場發生關係」的劇情，如今卻發文說家人根本不知道？讓這名鐵粉氣急敗壞。這名粉絲說，上原亞衣的這部作品是他購買的第一部AV，沒想到竟然被騙，質問：「妳在開玩笑嗎」引來許多老司機認為這位粉絲太嫩了，這篇抱怨文吸引超過30萬人次瀏覽，日本網紅也截圖分享，引來進2000萬人次瀏覽。

有經驗的老司機都笑說，這名鐵粉竟把AV內容當真。一劍浣春秋也表示：實在是小小書僮。

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