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娛樂 最新消息

名醫江坤俊遭爆出軌 T台主播內鬥、500萬封口費說法滿天飛

外科醫師江坤俊（左）與妻子劉藺秦。（翻攝自臉書）

〔記者馮亦寧／台北報導〕經常在電視上露面的外科醫師江坤俊一向給人健康、正面的良好形象，未料他近日遭週刊踢爆與護理師出軌，雖然事後江坤俊太太表示「家庭狀況一切良好」；經紀公司亦發聲明指出對方指是來往比較熟識的同事，但事件卻愈演愈烈，甚至傳言滿天飛。

相關新聞：名醫江坤俊外遇翻車？ 飆罵太太舊事重提：大男人主義

被爆料的護理師本身也有家庭，所以兩人關係被週刊踢爆後變成「雙不倫」狀態，謠傳江坤俊跟週刊爆料的護理師曖昧關係已久，也曾被抓包，後江坤俊付了500萬封口費才得以平息。

鄭凱云。（翻攝自臉書）

另有消息表示江坤俊在T台主持《健康2.0》，醜聞爆發後，目前已停錄一個月，手上7家代言也打算求償，但更驚人的消息是江坤俊當年主持《健康2.0》是與鄭凱云搭檔，當時江坤俊愛家形象和醫師光環，非常討喜，但江坤俊和鄭凱云兩人都是強勢個性，每次錄影時都搶著說話，工作人員常常覺得氣氛「怪怪的」，後來錄影方式便改為拆夥各自主持，《健康2.0》也從原本一週錄影2次變成一週錄影4次。

然而求證T台，得到的回應為：「江醫生原先就規劃7月要帶家人出國旅遊，節目單位也已錄製節目存檔，讓江醫生出國期間，暫停主持活動，好好休息與家人相處。」；改求證江坤俊經紀人，經紀人僅表示聯絡不上江坤俊本人，故尚未取得回應。

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