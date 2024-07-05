60歲告別主播台！靳秀麗改當心理師 「1方式」為身體壓力找出口

靳秀麗跨界當心理師。（大愛提供）

〔記者傅茗渝／台北報導〕知名主播靳秀麗60歲從電視圈退休後，跨界當起心理諮商師，透露因國考連續失眠長達一個月，掛身心科發現肌肉緊繃，完美主義個性惹疲，後來接觸了「正念練習」，身體壓力才找到出口。

靳秀麗退休後一頭栽入心理學領域，她的人生規劃一如她的心理研究所碩士論文一樣「成長生產取向中年女性為幸福晚年生涯規劃之探究」鍥而不捨的通過國考，成為諮商心理師。不過她坦言考完國考後，竟連續失眠一個多月，睡不著覺，掛身心科看睡眠門診，用儀器找出失眠的原因，原來是肌肉緊繃。靳秀麗說「原來我太長期的處在高壓，而且很享受那種挑戰，自我要求又很高，也不放過自己」

請繼續往下閱讀...

靳秀麗因壓力大失眠、肌肉緊繃，開始練習正念。（大愛提供）

她開始認真的練習正念。靳秀麗上過國際級三個梯次的「八週正念減壓課程（MBSR）」，每次上完課都覺得收獲滿滿，但是沒有好好練習運用，就是近在眼前派不上用場。透過呼吸練習來調息，讓她的血壓、心跳回到正常，但是還是很不容易睡著，靳秀麗說「因為長期的緊張，我已經不知道我在肌肉緊繃了。」

靳秀麗說只要開始練習正念，就發現自己被很多問題捆綁，也看到自己解決問題的慣性，總是先開啟行動模式急著處理，無法解決就會生氣、失望、憂鬰，練習正念後，開始接納此刻當下身體情緒的狀態，啟動同在模式，懂得有無常、明白會出現沒有辦法解決的時候。兩種模式同時並存，最重要的是「什麼時候該啟動什麼模式，只有自己最知道，身心科醫師跟家人都無法幫忙」。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法