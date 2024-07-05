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娛樂 亞洲

《慶餘年2》已婚二皇子驚爆「夜宿辣妹家」！網全崩潰

劉端端近期在爆火網劇《慶餘年2》飾演李承澤。（翻攝自微博）

馮亦寧／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕38歲中國演員劉端端在戲劇、歌唱、綜藝界都有發展，近期在爆火網劇《慶餘年2》飾演二皇子李承澤。怎料，近期遭中國狗仔爆料他不但已經結婚，且在上月27日竟疑似出軌夜宿在辣妹家，後續經友人澄清，男方是住在男性朋友家。

從KTV出來被女生勾著。（翻攝自微博）

中國狗仔「攝影劉大錘」今（5）日直播爆料劉端端其實已婚，而他在6月27日被發現，回到北京後直接前往KTV，玩到凌晨0點後，被一名辣妹勾著走出KTV，直到凌晨3點後，他和該女子搭計程車回到住宅區，一直到天亮了才獨自出門。

下車後和一名女性同進住宅區。（翻攝自微博）

隔天一早回家，內搭都沒穿。（翻攝自微博）

不過直播中，攝影劉大錘與一名「自稱劉端端好友」的女性通話時，該名女生澄清劉端端最後進的社區住處，並不是該名女性家，而是劉端端的男性友人家，表示他並沒有出軌。

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