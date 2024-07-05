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娛樂 最新消息

曾莞婷遇恐怖情人「放火燒禮物」！還原內情嚇傻

曾莞婷分享遇恐怖情人。（資料照，記者潘少棠攝）

〔記者林欣穎／台北報導〕曾莞婷主持TVBS戀愛談話性節目《小姐姐請回答》，將在今晚9點首播，曾莞婷將帶領小姐姐們從星座下手分析，進而解密各式睡姿，一起在節目現場分享自己遇過哪些「被愛到甩也甩不掉」最窒息的恐怖情人！

節目中曾莞婷分享，曾瞞著前男友半夜出去玩被抓包，前男友原想製造驚喜一秒直接變驚嚇，現場拿出打火機直接放火燒掉原先要送給曾莞婷的禮物娃娃，曾莞婷：「我整個嚇傻，很怕被毀容！」當下就下定決心要跟此男分開。曾莞婷：「遇到不對的人，感情真的相當的內耗，有情緒穩定的另一半，勝過千句萬句我愛妳！」

安芝儇（左後起）、小宮、安吉，左前笑笑、主持人曾莞婷、荳荳陣容華麗。（TVBS提供）

節目首集邀請出席的小姐姐有來自韓籍啦啦隊女神安芝儇、小宮、荳荳、安吉以及笑笑，與特別來賓U:NUS，節目中也特別邀請星座達人艾莉絲老師，現場教大家哪些星座碰不得，並將透露哪三大星座最具潛在成為恐怖情人的排行榜。

除了星座，從睡姿竟也可以看出恐怖情人的徵兆，U:NUS當場直接與小姐姐們「上床」進行睡姿大解密。安芝儇害羞選了U:NUS高有翔陪睡，整個人直接往高有翔身上趴，曾莞婷：「我們前面聊那麼久幹嘛，直接玩這趴不是很好？」曾莞婷自己也表示：「我也喜歡抱著東西睡喔！」現場欽點人肉抱枕，由U:NUS承佑出馬，曾莞婷直接開腿劈跨，畫面超級養眼，首集就上演床戲！

曾莞婷欽點人肉抱枕UNUS承佑。（TVBS提供）

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