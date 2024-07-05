「金智媛前男友」怎麼了？晉久留超長髮網驚呼：認不出來

晉久在《The Auditors監察》帶著一頭長髮回歸電視劇。（Hami Video提供）

〔記者廖俐惠／綜合報導〕韓劇《The Auditors監察》由「演技之神」申河均搭檔晉久、李正河主演，曾演出金智媛「男友」在《太陽的後裔》搭檔演出的晉久暌違2年回歸，竟然留著一頭長髮，讓網友也認不出來。

該劇日前舉行記者會，申河均表示自己有大量台詞，「聽久了怕大家會無聊，我希望能更有韻律感，所以我一邊聽嘻哈樂一邊練台詞，所以我說台詞的速度越來越快。」他也大方承認「但我很常NG！」笑翻眾人。

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《The Auditors監察》以腐敗橫行的建設公司審計組爲背景展開，以「公司內部審計」爲題材，申河均在劇中飾演孤傲、不信任別人的審計部組長，攜手李正河扮演的新手審計員，使公司重回正軌。

申河均在《The Auditors監察》飾演孤傲、不信任別人的審計部組長。（Hami Video提供）

申河均在《The Auditors監察》挑戰動作戲，他解釋：「因為我是審查人員，很擔心會被別人找麻煩，所以身上一直要帶著電擊槍或毒氣槍。」他也分享這個角色是他演過最冷酷無情的人，六親不認，一旦發現錯誤就要糾正到底。

晉久睽違2年回歸，一頭長髮就讓人驚艷，讓人以為他這次要演黑道或是反派，他笑說：「我可是公司副總裁。」晉久解釋，他是留著長髮去找導演，沒想到導演非常喜歡，就讓他留著長髮演出，很多人第一時間都以為他是反派，但其實是個內心柔軟的人。

李正河因演出《Moving 異能》飛行超能力者爆紅，接著就演出《The Auditors監察》備受矚目。（Hami Video提供）



李正河去年因演出《Moving 異能》飛行超能力者爆紅，接著就是演出《The Auditors監察》，他說：「我沒有覺得有壓力，反而很興奮，能和申河均前輩合作，就像在劇中不斷向他學習一樣的感恩。」

偶像出身的趙雅蘭，演出《車貞淑醫師》人氣三級跳，她在《The Auditors監察》飾演聰明能幹的組員，她笑說：「其實我沒有當過上班族，找了很多資料學習公司組織的規則，而在片場申河均、晉久也教了我很多，學習到更多敬業的態度。」

《The Auditors監察》全24集，7月7日起每週日、一，在Hami Video、中華電信MOD播出。

申河均（左起）、李正河、趙雅蘭、晉久共同出席《The Auditors監察》記者會。（Hami Video提供）



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