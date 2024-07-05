《勸世三姊妹》張擎佳演出中「舌頭打結」 一句話解尷尬

呂承祐（左起）、張擎佳、張芳瑜至《娛樂超skr》分享演出心得。（民視提供）

〔記者李紹綾／台北報導〕首輪巡演狂銷萬張全民瘋搶的音樂劇《勸世三姊妹》，主要演員張擎佳、張芳瑜、呂承祐至民視YT節目《娛樂超skr》分享幕後花絮。談到觀眾觀後反饋，張擎佳表示有觀眾說台下觀眾很熱烈，台上也有很多靈界好友一起來觀賞，主持人阿甘立刻說，跟以前音樂MV一樣，只要有靈界好友出現，那首歌就會大賣。

張擎佳表示，這次最困難的是台語，很多人以為她天生台語好，自招有一次在台上講到舌頭打結，加上不是熟悉的語言，最後她就靠一句「我是在說三小」，來化解尷尬。她很感謝台語指導老師澎哥，一字一句的慢慢教導，她則像是記歌詞一樣慢慢的默背起來。她也感謝編劇詹傑抓住台灣人在家庭上明明都很愛彼此，但都是用很尖銳的方式來表達，甚至不敢說出真心話，所以這也是這個音樂劇深受喜愛的原因，引起很多觀眾的共鳴。

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呂承祐（左二起）、張擎佳、張芳瑜至《娛樂超skr》與主持人小鹿（左）、阿甘暢聊幕後花絮。（民視提供）

張芳瑜飾演二姊宋國美的時候，常不小心把自己老大的個性表露出來，她進一步說因為角色都聽姊姊安排，所以都是聽從為主，也很少發言，但戲外家中排行老大的她，就會很像宋國珍一樣，會幫爸媽管教弟弟，所以在演出的時候，看到白目的弟弟宋國豪，會忍不住瞪她兩眼，演出到後面才漸漸習慣被弟弟頂嘴而不發怒。而她分享自己投入在演出也常常被音樂跟角色所感動。

呂承祐（左二起）、張擎佳、張芳瑜至《娛樂超skr》與主持人小鹿（左）、阿甘暢聊幕後花絮。（民視提供）

劇中一人分飾兩角的呂承祐，演出阿獅跟阿狗雙胞胎，他分享說有一次演出要從阿獅換成阿狗再換成阿獅，但因為跳舞的關係，全身都是汗，所以衣服黏住了，變成把兩件戲服都脫光了，也因為換裝太久，所以張擎佳飾演的宋國珍，就開始亂加台詞說：「媽祖娘娘，你還要我等多久。」還有一次是演出第二場，因為角色的不一樣之處還有髮型，所以在當阿獅戴假髮要爆打宋國豪的時候，沒想到自己假髮掉了，而宋國珍（張擎佳飾演）看到了之後，觀眾也笑出聲音，只好趴在宋國豪身上，一句話也說不出來，而呂承祐則看到她講不出話來，就立刻把他的所有台詞繼續演下去。

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