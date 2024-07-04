《必巡》他唱的！出道10年終於爆紅 曾瑋中哽咽唱出心聲

曾瑋中將發行全新專輯。（時代創藝提供）

〔記者陽昕翰／台北報導〕曾入圍台語金曲歌王的台語歌手曾瑋中，出道10年以一首《必巡》爆紅，這首歌在YT上的MV點擊數在短短半年內直破1500萬次，更有近千人轉發翻唱，狂掃各大社群平台，讓他嚐到暴紅的喜悅。

曾瑋中在歌壇默默的耕耘，坦言也有感到迷惘的時候，「雖然入圍過金曲獎跟廣播金鐘獎，但每每當朋友跟別人介紹我時，對方會不自覺的顯現出一頭霧水的樣子，看在眼裡說不難過不在意都是騙人的。」

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曾瑋中出道10年以《必巡》打開知名度。（時代創藝提供）

曾瑋中談到：「那些內心的小劇場不停的在上演，但是我相信任何事情『船到橋頭自然直』，把事情做好才不愧對那些一路以來曾幫助過我、為我付出的人們。」

保持音樂初心的曾瑋中沒有停歇，4月底推出與知名DJ 林軒合作的《必巡Remix》，緊接著在下月推出個人第八張台語專輯《後世人》，想透過心所熱愛的音樂，讓更多人認識台語音樂。

新專輯的主打歌《後世人》讓曾瑋中非常有感觸，歌詞中最動容的一句「有一工會出頭天，我答應你」更是讓他數度唱到哽咽，想到自己這10年的堅持，跟歌詞相呼應，唱起來也特別感同身受。

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