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娛樂 最新消息

體育主播常富寧密友竟是他 緣分曝光預告全都聊

體育主播常富寧。（新視紀整合行銷提供）

〔記者陽昕翰／台北報導〕《2024桃園鐵玫瑰熱音賞》本周末將在桃園展演中心舉辦音樂座談會，每場邀請2位音樂好友一起暢談不同的音樂主題，免費開放樂迷參加。

本次活動力邀八十八顆芭樂籽主唱阿強與體育主播常富寧、兄弟檔美秀集團鼓手王鍾惟與王鍾錡、TRASH吉他手林頤原與茄子蛋吉他手謝耀德、韓國音樂人朴秀鍾與海外巡演經紀人薑黃、大嘻哈時代YoungLee與阿跨面、VERA的巴比與FEniX的Max，共會舉辦6個場次。

八十八顆芭樂籽主唱阿強。（新視紀整合行銷提供）

阿強談到，音樂創作和運動有點像，運動可以讓大腦釋放出多巴胺讓人快樂，他覺得音樂也是，尤其是創作或是演出的時候，甚至只是聽喜歡的音樂都會讓人快樂，人生苦短，有音樂就不會感覺那麼苦了，反而苦也是一種快樂。

體育主播常富寧是阿強從小到大看棒球的好朋友，認識後發現他對搖滾樂涉獵甚廣，更覺得是緣分，當天預計就是天南地北都聊，大家快樂最重要。

王鐘錡透露，近來都忙著美秀集團的第三張專輯。（新視紀整合行銷提供）

王鐘錡與王鍾惟兄弟倆將分享母語音樂創作，王鍾惟最近依舊在努力籌備作品中，並試著在工作以及音樂之間取得平衡，希望今年盡可能有多一些作品跟大家見面。

最近都在忙著製作美秀集團第三張專輯的王鐘錡，提到少了一些演出，卻多了許多和團員、自己相處的創作時間。

王鐘錡自認算是個多話的人，創作對於他來說有點像是一直找尋更多樣表達的方式，至於兄弟之間的感情如何？他巧妙形容，「目前兩人即將邁入認識第26年，最近相處還算和平，我猜要一直忍住不要在觀眾面前吵架才好，哈哈。」

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