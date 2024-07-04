痛心！小姐妹遭狠母誘騙溺斃 張齡予爆譙「人渣不值得原諒」

張齡予（圖）對於小姐妹遭母親誘騙而逝去，感到相當痛心且氣憤。（翻攝自臉書）

〔記者邱奕欽／台北報導〕新北市一名34歲中國籍簡姓女子，因跟夫家關係不睦，並與公婆發生口角爭執，2日上午竟負氣帶著分別僅8歲、10歲的女兒前往新店碧潭輕生，身為母親的她在女兒雙雙溺斃後獨自游回岸上，一天後自行報案請求警方協尋女兒遺體，全案才因此曝光。對此，前主播張齡予則氣憤開譙，並痛心道：「加害的母親不值得原諒，身為母親完全無法同理人渣！」

中國籍簡姓女子與丈夫婚後育有2名女兒，長期以來與同住新北市中和的公婆相處不睦，在案發當日又與公婆、丈夫因細故發生口角，她因此負氣帶著2名女兒離家，並搭乘計程車前往新店碧潭風景區。抵達後，簡女以「媽媽幫妳們拍照為由」，牽著2名女兒走進水裡，隨即放手讓不諳水性的女兒雙雙遭沖走而溺斃，簡女則獨自游回岸邊。警方今（4日）依殺人罪將簡女移送北檢。

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這對無辜小姐妹的遭遇，讓同樣身為母親的張齡予深感心痛而不解，她認為孩子養到九歲、十歲是件相當不容易的事情，質問簡女：「怎麼會捨得親手毀掉她們的美好人生？欺負比自己弱小的人獲得自尊心的滿足/報復？真的不想養其實也有很多方法，該有的努力做過了嗎？卻選擇欺負如此信任你的孩子！」

「孩子竟然是被自己最信任的人害死！」張齡予氣憤指責簡女的作為，更強調孩子不是財產，而是一條寶貴的性命，更怒斥：「即便周遭的環境都要檢討，但加害的母親不值得原諒，身為母親完全無法同理人渣！」

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