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娛樂 音樂

告五人奪金曲「年度歌曲」意外被酸爆！團員出面親自回應了

告五人代言手搖飲酬勞不錯，主持人陶晶瑩（右一）開玩笑說以後錄音地點可以從宜蘭變成米蘭。（記者陳慧玲攝）

〔記者陳慧玲／台北報導〕人氣樂團告五人在本屆金曲獎以《又到天黑》擊敗張惠妹、滅火器等歌手作品，勇奪年度歌曲大獎，原本是開心的事，不料卻引來部分網友質疑與負評，同門歌手宇宙人和麋先生已陸續發文相挺，今（4）日告五人在事件爆發後首露面，也親自做出回應。

告五人受邀成為手搖茶飲品牌UG代言人，並將到門市剪綵，據悉酬勞讓團員很滿意，主持人陶晶瑩也開玩笑說，之前告五人專輯在家鄉宜蘭錄製，「以後可以從宜蘭去米蘭了！」

對於部分網友質疑告五人「憑什麼得獎？」團員坦言當然有聽到這些聲音，但仍要謝謝金曲獎給予肯定，雲安表示：「我們繼續努力！」犬青也說：「大家喜歡的不一樣。」每個人都有不同的BGM，團員都希望告五人繼續用音樂給出正能量。鼓手哲謙則說：「路很長，好好做，用心做。」

告五人也很感謝歌迷的相挺，很多粉絲留言或私訊希望他們繼續加油，雲安說：「歌迷說：『你們很棒！』我們感受到力量，陪伴的力量，這是生命中不可或缺的，聽到歌迷說：『我們在』就很暖心！」

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