李芷婷激凸現形被騷擾 真實心聲曝光直球回應

李芷婷推出新歌《習慣後就別說痛了》。

（華納音樂提供）

〔記者陽昕翰／台北報導〕李芷婷加盟新東家，推出新歌《習慣後就別說痛了》，話題不斷的她今天露面分享近況，提到前陣子激凸拍片掀起話題，她大方回應：「現在這個社會，女生不穿胸罩走路，很多，不會刻意去講這個東西。」認為是很自然的。

李芷婷因為一則限動掀起討論，激凸曝光卻陸續收到許多男歌迷私訊：「激凸了」、「手要遮著」、「A罩杯B罩杯」、「深夜福利」等內容。

請繼續往下閱讀...

被問到掀起熱議的反應？李芷婷表示：「比較像是『錯愕』，其實現在這個社會，女生不穿胸罩走路的很多。」坦言當下有點不舒服。

李芷婷更表示，未來服裝可能會保守一點，不想要再被討論，她也不在意網友酸民，就是過好自己的生活。

加盟華納音樂後，李芷婷透露今年將持續推出單曲，目標在年底前做完新專輯；除了新歌與夢寐以求的「金曲歌王」蕭煌奇合作，也希望能有機會與同門的TRASH合作，期待讓等待許久的樂迷們聽見更多自己的改變及新作品。

李芷婷開心表示：「非常非常感謝蕭煌奇老師給我這次機會，也很感謝公司給予我的最大幫忙，所有參與到這首歌的人都是這首歌的最大功臣，我由衷的感謝大家。」

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入脆脆小圈圈

來嘛來嘛，一起來廢話聊天或開壇問事吧

娛樂頻道臉書粉絲團:點這裡

娛樂頻道有IG囉:點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法