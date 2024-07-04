超犀利趴內容提前曝光！五月天將推「垃圾話2.0」脫口秀

五月天將在超犀利趴再次祭出脫口秀。（相信音樂提供）

〔記者陳慧玲／台北報導〕第13屆「超犀利趴」8月24、25日於小巨蛋再度登場，日前正式揭曉演出陣容，SUPER STAGE由五月天、任賢齊、動力火車、宇宙人、Energy、理想混蛋等多組藝人參加，五月天表演內容也提前曝光，今年將再推出「Just Say It！2今晚還是垃圾話」進階版，希望帶給粉絲最多歡樂。

日本樂團GLAY首次海外音樂祭就獻給超犀利趴。（相信音樂提供）

日本搖滾天團GLAY出道30年 第一次參加海外音樂祭就獻給超犀利趴，另外flumpool凡人譜3度參加超犀利趴，準備懷念曲送給台灣歌迷。

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對於首次參加超犀利趴，GLAY表示：「很期待能站上超犀利趴的舞台！加上超犀利趴也是五月天主辦的音樂祭，跟五月天的團員們也很久沒見了，加上還能見到台灣的樂迷們，我們真的非常期待！」

Energy覺得超犀利趴舞台上可以看到很多藝人發光發熱。（相信音樂提供）

Energy人氣發燒，這次也要加入超犀利趴演出，坤達表示：「往年看了很多世界各地很多很棒的團體或藝人朋友在舞台上發光發熱，今年非常榮幸參加演出。」Toro也說：「犀利趴好吃又好玩，除了很棒的演出、也有很多的攤位選擇。」

「超犀利趴13」門票將於7月7日中五12點在拓元售票系統開賣。

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