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娛樂 最新消息

賈靜雯挑戰漂髮嗨喊「當個辣妹」 激美新造型萬人讚翻

賈靜雯挑戰漂髮。（翻攝自IG）

胡御柔／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕賈靜雯現年49歲，已是3個小孩的媽，但依舊維持凍齡美貌，過去多以深髮色亮相的她，昨（3）在社群分享挑戰漂髮的紀錄短片，絕美新造型令大批網友驚艷。

賈靜雯從晚上7點一路染到半夜3點。（翻攝自IG）

賈靜雯在IG上傳一支短片，透露自己思考許久，決定挑戰與以往不同的新髮型，「漂了三次才把原來的顏色去掉！人生第一次為了改變坐到半夜，對髮型師來說要改變我一直的樣貌也是挑戰」，可見影片中的賈靜雯從晚上7點踏入髮廊，直到深夜3點才結束染髮。

賈靜雯新髮色美翻。（翻攝自IG）

最後成果出爐，賈靜雯似乎十分滿意，興奮直呼「迎接我的暑假〜當個辣妹！好喜歡我的新髮色！」影片曝光後，吸引超過2萬人湧入按讚，網友們紛紛給予好評，「原以為會變粉色嚇一跳，結果超美」、「辣～～個妹妹！撥髮瞬間直接被電暈」、「長得漂亮怎樣染都好美喔」。

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Alyssa Chia（@alyssachia）分享的貼文

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