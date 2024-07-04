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娛樂 最新消息

《第一滴血3》席維斯史特龍動作指導 77歲黃加達香江現蹤

黃加達（右）1984年遠赴好萊塢發展，曾在《第一滴血3》擔任席維斯史特龍動作指導。（香港星島日報）

〔記者林南谷／綜合報導〕77歲資深港星黃加達70年代參與多部功夫影片，《少林寺十八銅人》為其代表作，1984年遠赴美國開設武館，並到好萊塢發展憑著電影《妖魔大鬧小神州》奪下南加州電影協會最佳演員獎，並曾在經典電影《第一滴血3》擔任美國影星席維斯史特龍（Sylvester Stallone）動作指導，近日悄悄回到香港，引發關注。

已77歲黃加達（右）近日回到香港，和香港資深媒體人汪曼玲見面。（香港星島日報）

香港資深媒體人汪曼玲昨分享同框黃加達，寫下：「竟然見到1981年退沒再拍戲，到美國宏揚武術文化的黃加達師傅。他在全世界桃李滿門，徒弟遍布世界各地，已成為一代武術宗師。」透露兩人43年沒見面，聊得很盡興。

黃加達致力弘揚傳統功夫。（香港星島日報）

在曝光照片，黃加達身體依舊硬朗、精神奕奕，氣色非常好，身形也保持極佳，完全不像已年過七十；黃加達早年受訪曾憶及當年與李小龍淵源，外傳兩人曾對打過，但黃加達澄清李小龍比他大7歲，是其偶像，不可能有資格與他切磋。​

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