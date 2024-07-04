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孫安佐登SWAG揭家庭近況！「孫鵬竟在場」鬆口狄鶯超嚴格：拿水管扁我

孫安佐昨晚登陳沂直播。（翻攝自SWAG）

〔記者林欣穎／台北報導〕星二代孫安佐昨晚登上平台SWAG直播，合體新一代情色教主陳沂，過去孫安佐曾在社群直播開轟爸爸孫鵬在他水裡放符水，昨則澄清表示後來發現不是爸爸放的，還說孫鵬今天有在SWAG線上觀看，父子關係看似趨漸緩和。

孫安佐昨晚在直播上狀態相當放鬆，他澄清狄鶯沒有過度溺愛他，「我媽以前爆嚴格，我可能考不好會扁我，直接拿水管！我爸很兇，我以前超怕我媽。」他提到與孫鵬已經和解，「我爸媽之間所有的衝突，我們一直在解決，我一直是會解決問題的人，家人問題不解決我也很煩。也許我家庭不平凡，但我們的日常很平凡！」

而爸爸昨晚同樣在線上觀看，孫安佐還向對方打招呼，更提到最近父子很常聊天，會和爸爸分享收藏品，孫安佐也提到他已經將朱姓經紀人開除，現在身邊換了新的經紀人，未來會幫他處理對外的工作，以免他再度情緒暴走。

昨晚有不少酸民在直播間留言，孫安佐看到後則喊話要酸民來跟他打一場，「林北的拳頭就可以把你尬爆，多人一起上可以，我不會隨便亂打無聊的人，我只是打白癡」還說如果再看到網友講他頭腦破洞，就要全數記起來，去酸民家拜訪。

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