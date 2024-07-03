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娛樂 最新消息

告五人奪金曲年度歌曲遭質疑 麋先生：別讓方便變成武器

麋先生小巨蛋演唱會記者會（記者潘少棠攝）

〔記者陳慧玲／台北報導〕告五人在本屆金曲獎以《又到天黑》擊敗張惠妹、滅火器等勁敵贏得年度歌曲大獎，不料卻遭部分網友酸爆，當下同門歌手麋先生和宇宙人主唱小玉都發聲相挺，今（3）麋先生為小巨蛋演唱會造勢，也再次針對此話題提出呼籲。

麋先生小巨蛋演唱會記者會　宇宙人（右一至三）站台力挺（記者潘少棠攝）

被問到有沒有安慰告五人，麋先生主唱聖皓表示：「我就是跟他們說加油，因為其實麋先生10年前得獎（金曲最佳樂團），也有遭遇過類似的狀況。」當年麋先生打敗蘇打綠、滅火器等樂團獲獎，不少網友就開酸：「他們是誰啊？」

聖皓說：「本來網路上的聲音就很多，有好聽的，當然也會有噪音，很多時候我覺得在舞台上我們就是去消化，繼續好好的做自己，但還是大家都再理性一點，社群媒體是一個很容易表達自己的地方，但我覺得不要讓那些方便變成武器或是暴力，我覺得大家都應該更理性的發言，更尊重大家的喜歡或不喜歡。」

麋先生小巨蛋演唱會記者會　（記者潘少棠攝）

麋先生9月21日將在小巨蛋舉行「馬戲團運動 CircUs」世界巡演，門票7月6日中午12點在拓元售票系統開賣。

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