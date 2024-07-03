吳彥祖0修圖真面目「髮際線退潮」！ 網一看嚇壞沒認出

吳彥祖是許多人心目中的男神。（翻攝自微博）

林婷婷／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕49歲香港男星吳彥祖擁有迷人帥氣的外貌，是許多人心目中的男神，近年多在美國影視界發展，不時也會赴中國工作，日前他出席現身品牌活動，現場的未修圖照在網上瘋傳，髮際線後退的模樣掀起討論。

吳彥祖日前出席活動的未修圖照曝光。（翻攝自微博）

吳彥祖日前出席品牌活動，可見她身穿短袖襯衫搭配黑褲，留著一頭旁分黑髮，五官依舊深邃、立體，皮膚狀況相當不錯，雖然有些眼尾細紋及法令紋，但帥氣不減，不過與過去相比，髮際線似乎後退了許多，看來仍逃不過歲月的侵蝕。

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照片曝光後，許多網友感嘆「是自然衰老現象」、「不服老不行」、「最起碼帥過」、「老了無所謂，反正年輕帥過就行」，不過也有粉絲出面緩頰，「你50歲有他的十分之一再來說」、「還是很帥啊」、「50歲這狀態已經很好了」，並指出吳彥祖當天出席活動的狀態神采奕奕，認為他回春不少。

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