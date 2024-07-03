黃子佼陷風波神隱！黃豪平遭虧「賺很多」 許效舜脫口：踩誰屍體上去的？

〔記者林欣穎／台北報導〕藝人黃子佼是演藝圈的一件主持人，是各大典禮活動場合主持的優先人選，如今因捲入爭議風波已然在圈內神隱，不少主持工作則落到他子第兵手中，像是Lulu、陳明珠還有黃豪平等，今（3日）黃豪平與吳姍儒、浩子、許效舜出席公視台語台《Talk Talk 秀台語》記者會，黃豪平被虧「賺很多還買房」，許效舜更效果十足直呼：「你是踩著誰的屍體上去的？」

黃豪平是黃子佼成立的聊天群組「黃氏宗親會」一員，今受訪坦言群組雖然還在，但已經沒有在運作，不過私底下還是有跟其他人聯繫，至於是否有關心師父黃子佼？他則表示就是給予黃子佼空間、關心似乎也沒辦法做到什麼。

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黃豪平9月舉辦脫口秀專場，是否會邀黃子佼去看？他沒有正面回應，僅說賓客名單在安排中，自黃子佼爆出風波後，黃豪平主持活動次數變高，近期更買房、與女友周宇柔穩定交往中，坦言還沒想婚念頭，不過目前可說是愛情事業兩得意。

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