晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 音樂

品冠慘了！半夜摔斷吉他 呼叫大馬男神緊急救援

〔記者張釔泠／台北報導〕品冠出道29年，首次在家鄉馬來西亞舉辦個人演唱會，他開玩笑說：「我的馬來西亞歌迷都說他們等我開唱，從青春期等到更年期了！」為大馬演唱會專屬獻唱「四大天王組曲」，還邀來老友阿牛擔任演唱會嘉賓，兩人在台上惹得觀眾笑聲不斷，將氣氛炒到最高點。

品冠哭了。（種子提供）

品冠《不如我們今天見》世界巡迴演唱會上週末於雲頂雲星劇場登場，許多大馬歌迷對品冠說，自己等他開演唱會，從少女等到資深少女、從青春期等到更年期，這次他總算實現歌迷們的願望，特地準備了「四大天王組曲」，唱到《對你愛不完》時轉身戴上墨鏡，扭腰擺臀秀出勤練的舞蹈。

品冠、阿牛。（種子提供）

就在歌迷還在拍手叫好時，品冠與嘉賓阿牛帶來《對面的女孩看過來》，將演唱會的熱度直接推到最高點，阿牛讚許品冠「四大天王」的舞蹈實在太帥了，鼓吹品冠再多跳幾段，品冠幽默回應，「馬來西亞男歌手可能會跳舞的沒有很多人，或許我也可以當大馬舞王。」

[3]

品冠演出前一晚勤練吉他到凌晨一點，沒想到卻不小心摔斷自己的吉他，半夜緊急聯繫阿牛救援，阿牛在演出當天準備了三把吉他讓品冠挑選成功救火，有趣的是阿牛回憶與品冠剛認識時還未出道，當時品冠跟他說的第一句話就是借吉他，幾十年過去他依然帶著吉他來救援品冠，笑說兩人真是有著深厚的不解之緣。

品冠返鄉開唱。（種子提供）

演唱會尾聲，他獻唱《我以為》、《掌心》、《無可救藥》、《隨時都在》等經典曲，最後也不禁落淚，他有感而發表示，出道29年一直沒後悔做音樂，能夠一直做熱愛的事情是超級幸福的事情，也呼籲歌迷不要忘記點聽新歌《哈囉》，感謝大家不離不棄的支持。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

已經加好友了，謝謝
歡迎加入【自由娛樂】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝。
相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中