品冠慘了！半夜摔斷吉他 呼叫大馬男神緊急救援

〔記者張釔泠／台北報導〕品冠出道29年，首次在家鄉馬來西亞舉辦個人演唱會，他開玩笑說：「我的馬來西亞歌迷都說他們等我開唱，從青春期等到更年期了！」為大馬演唱會專屬獻唱「四大天王組曲」，還邀來老友阿牛擔任演唱會嘉賓，兩人在台上惹得觀眾笑聲不斷，將氣氛炒到最高點。

品冠哭了。（種子提供）

品冠《不如我們今天見》世界巡迴演唱會上週末於雲頂雲星劇場登場，許多大馬歌迷對品冠說，自己等他開演唱會，從少女等到資深少女、從青春期等到更年期，這次他總算實現歌迷們的願望，特地準備了「四大天王組曲」，唱到《對你愛不完》時轉身戴上墨鏡，扭腰擺臀秀出勤練的舞蹈。

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品冠、阿牛。（種子提供）

就在歌迷還在拍手叫好時，品冠與嘉賓阿牛帶來《對面的女孩看過來》，將演唱會的熱度直接推到最高點，阿牛讚許品冠「四大天王」的舞蹈實在太帥了，鼓吹品冠再多跳幾段，品冠幽默回應，「馬來西亞男歌手可能會跳舞的沒有很多人，或許我也可以當大馬舞王。」

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品冠演出前一晚勤練吉他到凌晨一點，沒想到卻不小心摔斷自己的吉他，半夜緊急聯繫阿牛救援，阿牛在演出當天準備了三把吉他讓品冠挑選成功救火，有趣的是阿牛回憶與品冠剛認識時還未出道，當時品冠跟他說的第一句話就是借吉他，幾十年過去他依然帶著吉他來救援品冠，笑說兩人真是有著深厚的不解之緣。

品冠返鄉開唱。（種子提供）

演唱會尾聲，他獻唱《我以為》、《掌心》、《無可救藥》、《隨時都在》等經典曲，最後也不禁落淚，他有感而發表示，出道29年一直沒後悔做音樂，能夠一直做熱愛的事情是超級幸福的事情，也呼籲歌迷不要忘記點聽新歌《哈囉》，感謝大家不離不棄的支持。

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