（連線訪問）艾迪墨菲希望喪禮放這歌讓大家微笑 曝親子關係「我是個好爸爸」

〔記者許世穎／台北－洛杉磯連線訪問〕喜劇天王艾迪墨菲相隔30年於Netflix電影《比佛利山超級警探：艾索‧福里》再扮經典角色「艾索福里」，直說最大的差別就是體力不如以往，「我拍攝第1集時才21歲，現在第4集我已經63歲了，所以有很多事我現在不會做了！」片中和女兒關係緊張的他戲外自認是個好爸爸，「我很珍視和孩子的關係，這也是我生活的重心。」

艾迪墨菲為宣傳《比佛利山超級警探：艾索‧福里》接受台灣媒體訪問。（Netflix提供）

由艾迪墨菲主演的《比佛利山超級警探》於1984年推出後大受歡迎，更於1987、1994推出《轟天雷》、《霹靂炮》兩部續集，當Netflix宣布拍攝第4集時，讓不少影迷相當期待。片中他和老搭檔賈基雷荷、約翰艾希頓等人再度攜手，受訪時直呼感覺超現實，「當你參演了一部非常成功的電影，你和這些演員就永遠聯繫在一起，當我們再次齊聚，感覺還是有點像這些角色。」

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艾迪墨菲（中）在《比佛利山超級警探：艾索‧福里》和老搭檔賈基雷荷（右）、約翰艾希頓再度攜手。（Netflix提供）

這並非艾迪首次演出相隔如此久的續集，2021年他才剛於另一個串流平台推出1988年賣座喜劇續集《來去美國2》，他坦言相較該片，再度拍攝《比佛利山超級警探：艾索‧福里》因為上演動作場面，所以有很多體力上的挑戰，「而且現在片場的安全措施更加嚴格，所以在體力上需要做一些調整。」

艾迪墨菲（左）在《比佛利山超級警探：艾索‧福里》和泰勒佩奇飾演的女兒關係緊張。（Netflix提供）

除此之外，艾迪認為「艾索福里」早已是自己的一部分，「尤其這個系列經常在電視上重播，也許在我去世後一百年還會繼續播放，所以我剛說的『超現實』感覺像是『哇，40年後我們還在演這些角色！』，但很順利地就回到角色中，沒有人有任何困難，大家都自然地進入角色，這種感覺既超現實又有趣。」

片中艾迪亟欲修補與女兒間的感情，他強調角色與女兒的關係是讓這部續集成立的關鍵，「我們已經嘗試了超過15年來開發新的《比佛利山超級警探》，但都沒有找到合適的劇本，因為劇本缺乏情感的共鳴，但當我們加入了艾索和他女兒的關係後，劇情就有了張力。」

艾迪墨菲回歸演出《比佛利山超級警探：艾索‧福里》。（Netflix提供）

艾迪形容，當角色在解決犯罪案件的過程中，同時也在處理他和女兒之間的問題，並努力修復關係，「這段關係讓整部電影變得有意義。」不過他也表示，自己和角色大不同，「我跟他很不一樣，我是一個很好的父親，我一直都親力親為，而且我有10個孩子，他們每一位都很棒，沒有一位是不好的，我所有的孩子都是很好的人，他們都是好人。」

而《比佛利山超級警探》最讓影迷印象深刻的除了艾迪的幽默和刺激的動作，絕對是電影的主題音樂《Axel F》，艾迪也說即使已經過了40年，他仍不會對該曲感到厭煩，「這就像是007有他的音樂、印第安納瓊斯也有他的，然後我也有自己的主題音樂，而且當年原聲帶還獲得葛萊美獎肯定！」

艾迪墨菲在《比佛利山超級警探：艾索‧福里》依舊上演不少動作戲。（Netflix提供）

艾迪說《Axel F》經常在電台中播放，甚至前美國總統歐巴馬出訪馬尼拉時，也響起這首歌的旋律，讓他相當開心，最後更感性地說「也許50年後我走了，我的喪禮上也可以播放這段音樂，大家會振作起來，雖然這是個悲傷的時刻，但播放這段音樂時，大家都會微笑，我非常喜歡這種感覺。」《比佛利山超級警探：艾索‧福里》今天（3日）在Netflix正式上線。

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