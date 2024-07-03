晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 電影

（連線訪問）艾迪墨菲希望喪禮放這歌讓大家微笑 曝親子關係「我是個好爸爸」

〔記者許世穎／台北－洛杉磯連線訪問〕喜劇天王艾迪墨菲相隔30年於Netflix電影《比佛利山超級警探：艾索‧福里》再扮經典角色「艾索福里」，直說最大的差別就是體力不如以往，「我拍攝第1集時才21歲，現在第4集我已經63歲了，所以有很多事我現在不會做了！」片中和女兒關係緊張的他戲外自認是個好爸爸，「我很珍視和孩子的關係，這也是我生活的重心。」

艾迪墨菲為宣傳《比佛利山超級警探：艾索‧福里》接受台灣媒體訪問。（Netflix提供）

由艾迪墨菲主演的《比佛利山超級警探》於1984年推出後大受歡迎，更於1987、1994推出《轟天雷》、《霹靂炮》兩部續集，當Netflix宣布拍攝第4集時，讓不少影迷相當期待。片中他和老搭檔賈基雷荷、約翰艾希頓等人再度攜手，受訪時直呼感覺超現實，「當你參演了一部非常成功的電影，你和這些演員就永遠聯繫在一起，當我們再次齊聚，感覺還是有點像這些角色。」

艾迪墨菲（中）在《比佛利山超級警探：艾索‧福里》和老搭檔賈基雷荷（右）、約翰艾希頓再度攜手。（Netflix提供）

這並非艾迪首次演出相隔如此久的續集，2021年他才剛於另一個串流平台推出1988年賣座喜劇續集《來去美國2》，他坦言相較該片，再度拍攝《比佛利山超級警探：艾索‧福里》因為上演動作場面，所以有很多體力上的挑戰，「而且現在片場的安全措施更加嚴格，所以在體力上需要做一些調整。」

艾迪墨菲（左）在《比佛利山超級警探：艾索‧福里》和泰勒佩奇飾演的女兒關係緊張。（Netflix提供）

除此之外，艾迪認為「艾索福里」早已是自己的一部分，「尤其這個系列經常在電視上重播，也許在我去世後一百年還會繼續播放，所以我剛說的『超現實』感覺像是『哇，40年後我們還在演這些角色！』，但很順利地就回到角色中，沒有人有任何困難，大家都自然地進入角色，這種感覺既超現實又有趣。」

片中艾迪亟欲修補與女兒間的感情，他強調角色與女兒的關係是讓這部續集成立的關鍵，「我們已經嘗試了超過15年來開發新的《比佛利山超級警探》，但都沒有找到合適的劇本，因為劇本缺乏情感的共鳴，但當我們加入了艾索和他女兒的關係後，劇情就有了張力。」

艾迪墨菲回歸演出《比佛利山超級警探：艾索‧福里》。（Netflix提供）

艾迪形容，當角色在解決犯罪案件的過程中，同時也在處理他和女兒之間的問題，並努力修復關係，「這段關係讓整部電影變得有意義。」不過他也表示，自己和角色大不同，「我跟他很不一樣，我是一個很好的父親，我一直都親力親為，而且我有10個孩子，他們每一位都很棒，沒有一位是不好的，我所有的孩子都是很好的人，他們都是好人。」

而《比佛利山超級警探》最讓影迷印象深刻的除了艾迪的幽默和刺激的動作，絕對是電影的主題音樂《Axel F》，艾迪也說即使已經過了40年，他仍不會對該曲感到厭煩，「這就像是007有他的音樂、印第安納瓊斯也有他的，然後我也有自己的主題音樂，而且當年原聲帶還獲得葛萊美獎肯定！」

艾迪墨菲在《比佛利山超級警探：艾索‧福里》依舊上演不少動作戲。（Netflix提供）

艾迪說《Axel F》經常在電台中播放，甚至前美國總統歐巴馬出訪馬尼拉時，也響起這首歌的旋律，讓他相當開心，最後更感性地說「也許50年後我走了，我的喪禮上也可以播放這段音樂，大家會振作起來，雖然這是個悲傷的時刻，但播放這段音樂時，大家都會微笑，我非常喜歡這種感覺。」《比佛利山超級警探：艾索‧福里》今天（3日）在Netflix正式上線。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

已經加好友了，謝謝
歡迎加入【自由娛樂】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝。
相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中