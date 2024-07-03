小S激戰畫面流出！日男星全靠《康熙》拉近距離

〔記者蕭方綺／台北報導〕近日福地祐介與「小S」徐熙娣攜手合作由導演殷振豪操刀的動力火車最新MV《催眠》，這對全新組合令人耳目一新，福地祐介受邀擔任MV《催眠》的男主角，分享了他與小S的拍攝心得。福地祐介分享說：「我10多年前第一次到北京工作時，當時最好的當地朋友跟我說他很喜歡看一個台灣的節目，叫做《康熙來了》。沒想到隔了這麼多年，我竟然能在台灣與小S一起拍戲，這對我來說是一次非常難忘的經驗。」

福地祐介（右）與小S第一次合作不緊張。（華研提供）

雖然MV發佈時他身在國外緊鑼密鼓地拍戲，但福地祐介透露，未來如果有機會一定想上小S的節目，想給當年的自己一個驚喜。

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談到與小S的親密戲，福地祐介表示：「我跟資深的對手演戲時不太會緊張。因為不管是演員、主持人還是歌手，我相信她對於現場的狀態已經有一定的自己最能發揮表演的模式。這感覺讓我更輕鬆地專心於自己的創作部分。所以這次跟小S姐一起演親密戲，完全不緊張。」第一次合作的兩人默契十足，拍攝現場氣氛輕鬆愉快，讓拍攝過程順暢又有趣。

福地祐介（左）與小S有親密對手戲。（華研提供）

福地祐介認為彈鋼琴是個大挑戰。（華研提供）

此外，在MV《催眠》中福地祐介挑戰了兩個角色催眠師與鋼琴師，對於彈鋼琴的角色，他表示：「彈鋼琴是個比較大的挑戰。我會彈吉他，對音樂有基本的理解，但這是我第一次在作品中演鋼琴師。」福地祐介笑稱，彈鋼琴的過程雖然有難度，但也讓他發現了鋼琴的樂趣，希望未來有機會再演鋼琴師角色，並為此更深入地練習鋼琴。

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