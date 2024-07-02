金曲表演出包熱狗根本不care 霸氣：我可以hold的住

熱狗在金曲獎的表演橋段意外發生放送事故。（翻攝自臉書）

〔記者馮亦寧／台北報導〕第35屆金曲獎頒獎典禮於6月29日圓滿落幕，奪得最佳作詞人和最佳華語男歌手的MC HotDog熱狗在台上進行表演環節時，竟發生放送事故，現場麥克風故障沒聲音，讓他跪在地上笑著要大家再給他一次機會。今（2）熱狗在社群發文，除了寫出當下的心情之外，也霸氣的說出：「我覺得我hold住啦，也完成了自己的表演」！

熱狗不責怪任何人，反而很感謝現場觀眾讓氣氛變得很嗨。（翻攝自臉書）

熱狗為發文搭配了一張他在金曲獎之前坐在轎子裡的照片，並說：「接下來的事大家都知道了」。熱狗的演出雖然出現插曲，但他本人仍然對自己的表演很滿意，他在文中提到下台之後以及典禮結束前，有許多相關單位的長官和工作人員跟他道歉，不過熱狗坦言自己完全沒有放在心上，他只想到這件事在很多很多年後，可能會變成一個很經典的故事。

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熱狗在第35屆金曲獎奪下兩座獎。（翻攝自臉書）

「在我的職業生涯裡，這種似曾相識的場景，舞台上各種突發的狀況，我已經經歷過很多很多次了，我知道怎樣去面對，我可以Hold的住」。雖然出現意外情況，但熱狗並不覺得自己「救」了什麼，只是靠著本能直覺讓演出自然進行。而且這些狀況在他的職業生涯中曾經以各種方式出現過， 所以他真的沒有覺得怎樣，也不責怪任何人。

熱狗還特別點名了現場的觀眾，感謝他們當下的熱情與反應，就在熱狗說要重新在來一次的時候，氣氛反而更高漲，也把這段小插曲化為難忘的回憶。

【臉書全文】

這是我在金曲獎馬上就要演出前坐在轎子裡面同事幫我拍下的照片。

然後接下來的事大家都知道了 其實在我下台之後，還有典禮結束最後要離開會場前，都有好多相關單位的長官和工作人員跑來跟我致意和道歉了！我想說我真的沒有覺得怎麼樣，甚至完全沒有放在心上。

雖然這是一次演出事故，可是多年後...乾 它可能會變成一個超屌的故事啊！

而且在我的職業生涯裡，這種似曾相識的場景，舞台上各種突發的狀況我已經經歷過很多很多次了，我知道怎樣去面對，我可以Hold的住，我甚至覺得我根本沒有嘗試要去「救」什麼，我就是當下很本能的直覺反應而已。

總之我真的完全沒有怎樣啦，也沒有責怪任何人的意思，當下也馬上笑笑地就接受了說明與道歉，請各位大大們真的寬心。

反正我覺得我hold住啦，也完成了自己的表演。

在金曲神之剪輯下，我這段精心設計的演出在網路上也留下了一個非常完整的舞台。

在這邊我真的要特別感謝當晚在現場所有的觀眾朋友與同行們，是你們的熱情與反應也激勵著我，讓我臨時喊卡重新再來一次的行為變得如此自然與成立，甚至現場氣氛莫名奇妙變得更嗨了！ 真的再次謝謝大家！！！

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