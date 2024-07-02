晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 音樂

金曲表演出包熱狗根本不care 霸氣：我可以hold的住

熱狗在金曲獎的表演橋段意外發生放送事故。（翻攝自臉書）

〔記者馮亦寧／台北報導〕第35屆金曲獎頒獎典禮於6月29日圓滿落幕，奪得最佳作詞人和最佳華語男歌手的MC HotDog熱狗在台上進行表演環節時，竟發生放送事故，現場麥克風故障沒聲音，讓他跪在地上笑著要大家再給他一次機會。今（2）熱狗在社群發文，除了寫出當下的心情之外，也霸氣的說出：「我覺得我hold住啦，也完成了自己的表演」！

熱狗不責怪任何人，反而很感謝現場觀眾讓氣氛變得很嗨。（翻攝自臉書）

熱狗為發文搭配了一張他在金曲獎之前坐在轎子裡的照片，並說：「接下來的事大家都知道了」。熱狗的演出雖然出現插曲，但他本人仍然對自己的表演很滿意，他在文中提到下台之後以及典禮結束前，有許多相關單位的長官和工作人員跟他道歉，不過熱狗坦言自己完全沒有放在心上，他只想到這件事在很多很多年後，可能會變成一個很經典的故事。

熱狗在第35屆金曲獎奪下兩座獎。（翻攝自臉書）

「在我的職業生涯裡，這種似曾相識的場景，舞台上各種突發的狀況，我已經經歷過很多很多次了，我知道怎樣去面對，我可以Hold的住」。雖然出現意外情況，但熱狗並不覺得自己「救」了什麼，只是靠著本能直覺讓演出自然進行。而且這些狀況在他的職業生涯中曾經以各種方式出現過， 所以他真的沒有覺得怎樣，也不責怪任何人。

熱狗還特別點名了現場的觀眾，感謝他們當下的熱情與反應，就在熱狗說要重新在來一次的時候，氣氛反而更高漲，也把這段小插曲化為難忘的回憶。

【臉書全文】
這是我在金曲獎馬上就要演出前坐在轎子裡面同事幫我拍下的照片。

然後接下來的事大家都知道了 其實在我下台之後，還有典禮結束最後要離開會場前，都有好多相關單位的長官和工作人員跑來跟我致意和道歉了！我想說我真的沒有覺得怎麼樣，甚至完全沒有放在心上。

雖然這是一次演出事故，可是多年後...乾 它可能會變成一個超屌的故事啊！
而且在我的職業生涯裡，這種似曾相識的場景，舞台上各種突發的狀況我已經經歷過很多很多次了，我知道怎樣去面對，我可以Hold的住，我甚至覺得我根本沒有嘗試要去「救」什麼，我就是當下很本能的直覺反應而已。

總之我真的完全沒有怎樣啦，也沒有責怪任何人的意思，當下也馬上笑笑地就接受了說明與道歉，請各位大大們真的寬心。

反正我覺得我hold住啦，也完成了自己的表演。

在金曲神之剪輯下，我這段精心設計的演出在網路上也留下了一個非常完整的舞台。

在這邊我真的要特別感謝當晚在現場所有的觀眾朋友與同行們，是你們的熱情與反應也激勵著我，讓我臨時喊卡重新再來一次的行為變得如此自然與成立，甚至現場氣氛莫名奇妙變得更嗨了！ 真的再次謝謝大家！！！

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

已經加好友了，謝謝
歡迎加入【自由娛樂】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝。
相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中