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娛樂 最新消息

賈靜雯公開梧桐妹私下對話截圖！ 驕傲：是真愛

賈靜雯外表凍齡，看不出來女兒已經19歲。（翻攝自IG）

〔記者馮亦寧／台北報導〕賈靜雯大女兒梧桐妹去年飛往美國讀書，平時只能透過社群和家人聯繫。今（2）賈靜雯曬出母女私底下的對話截圖，從字句之間能看出母女倆的好感情，這也讓賈靜雯相當得意說：「我女兒對我是真愛」。

賈靜雯在限時動態中公開自己和梧桐妹私底下的對話截圖，只見梧桐妹誇讚媽媽賈靜雯「好美」，接著賈靜雯俏皮地做出不同鬼臉，無論她如何扭曲表情、嘟嘴、鬥雞眼、扮醜不斷問：「這樣呢？這樣呢？」，梧桐妹還是很貼心地說：還是很美啊。

賈靜雯（左）和梧桐妹感情超好。（翻攝自IG）

面對女兒的貼心和愛，賈靜雯心裡超開心，不過嘴上卻說著：「很有事」，從細節就能看出賈靜雯的開心和驕傲，她不但特別標註了梧桐妹，還附上很多表情符號：「我女兒對我是真愛」。讓許多人看了感覺很溫暖，也很羨慕這對母女的好感情。

上月是梧桐妹的19歲生日，當時賈靜雯感性說：「看著妳從小女孩變到小女人⋯媽媽有點捨不得，小小的妳是如此的快樂單純又善良！從小的太過貼心讓妳受了許多的委屈⋯老實說，當藝人的孩子真的不容易！是幸福也同樣伴隨著眼光的壓力⋯。」

賈靜雯在社群公開跟梧桐妹對話截圖。（翻攝自IG）

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