「含沂弄孫」 孫安佐明晚SWAG合體陳沂嗨上影片預告

陳沂（右）與孫安佐將在SWAG再度合體。（組合照，資料照、翻攝自臉書）

〔記者馮亦寧／台北報導〕藝人孫鵬、狄鶯24歲獨生子孫安佐最近話題不斷，先是在泰國呼麻、擅闖民宅，接著又攜帶瓦斯火槍現身台北鬧區。成人平台SWAG證實孫安佐明（3）日將與網紅塵沂合體直播，孫安佐也搶先在社群平台分享一段測試槍枝影片，並特地標註SWAG，成功引起眾人好奇心。

孫安佐搶先曝光將上SWAG的預告片。（翻攝自IG）

孫安佐曝光的影片當中可以看到他扛著瓦斯火槍，與友人不斷複誦「填裝瓦斯」、「射擊」、「確認彈匣」流程，感覺十分樂於其中。影片中除了標註SWAG帳號也寫下明晚7點半，不過隨即被糾正職播時間其實在晚上9點半，孫安佐得知標錯時間也立即更正，可見對此次邀約相當重視。

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網紅陳沂將在直播中與孫安佐聊到米砂墮胎事件。（本報資料照，記者胡舜翔攝）

陳沂先前就在直播中點名想邀請「孫姓網紅」同台，成功邀到孫安佐獻上SWAG處女秀。據了解孫安佐出場酬勞約5位數，且會解謎先前被控與網紅「Misa」米砂墮胎真相，除此之也會聊到動漫、武器、親子互動等話題，唯一拒絕談論的只有「泰國下蠱事件」。

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