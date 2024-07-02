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娛樂 電視

蜆仔中國撈金「雙親驟逝」恐慌症爆發 揭近況曝實際月收

〔記者林欣穎／台北報導〕「暖場天王」蜆仔走過喪親之痛，日前現身三立直播主選秀節目《超級帶貨王》，擔任外景主持，賣力為參賽者應援。其實蜆仔斜槓早已跨足直播市場，靠著深厚的主持功力，在17直播中穩居前百大直播主，更是男主播中名列前茅的人氣王。

蜆仔透露，17直播擁有數千位直播主，但他長期維持在排行前100名內，尤其在男直播主中排行前3名，每個月靠直播可以穩定進帳6位數。蜆仔直言，自己靠著三大關鍵獲得觀眾喜愛，就是「親和力」、「一視同仁」、「禮貌周到」，讓觀看他直播的粉絲，都能感受到溫暖和喜悅。

蜆仔走出陰霾打造「蜆仔哥懂吃懂吃」單元。（大聲公工作室）

蜆仔在中國也有一定人氣，曾訪問過汪峰、方大同、王心凌等多位大咖，並獲得廠商信賴主持萬人活動，只是在雙親離世後，蜆仔人生頓失依靠，孤家寡人的他感情沒有寄託，恐慌症發作，每天以淚洗面。加上工作上面臨挫折考驗，讓他沉潛神隱了大半年。

這段時間他觀察直播生態，重整身心狀態，從《超級帶貨王》等工作機會中重新出發。蜆仔透露他重燃斜槓魂，打算開啟事業的第二春，要與連鎖串燒店合作美食單元「蜆仔哥懂吃懂吃」，準備用吃貨功夫帶觀眾大啖燒烤、海鮮，同時為消費者荷包把關。

「暖場天王」蜆仔走過喪親之痛，在17直播中穩居前百大直播主。（大聲公工作室提供）

除了拚事業，50歲的蜆仔也想為自己找個伴。他不諱言喜歡皮膚白皙的嬌小女孩，讓他可以好好照顧和保護，如果外型近似三上悠亞更棒，打趣期待能與「台灣版三上悠亞」共度下半生。

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