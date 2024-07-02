馬力歐「真槍實彈」狂吃蛋黃酥嚇壞劇組 悽慘代價曝光

〔記者李紹綾／台北報導〕楊麗音在華視、公視台語台輕喜劇《我的意外室友》因自尊心作祟錯過最愛的點心「蛋黃酥」，後續三番兩次前往「熊賀住房屋」尋求機會品嘗。熊賀住員工們發現真相後，合作上演了一場「推託拉扯」戲碼完成楊麗音的心願，眾人逗趣的互動令人笑開懷。

馬力歐在《我的意外室友》拍攝多鏡頭吃下大量蛋黃酥，笑說一年內都不想再吃了。（華視、公視台語台提供）

飾演店長的馬力歐回憶拍攝過程，表示由於演員們需要拍攝多角度吃蛋黃酥的鏡頭，加上又是採用「真槍實彈」的拍攝手法，因此每個人都吃下了不少蛋黃酥，他直呼：「拍完應該一年內都不會想再吃蛋黃酥了。」飾演業務的李冠毅也透露，拍攝當下馬力歐非常敬業，每一個鏡頭就吃掉一個蛋黃酥，數量多到不禁讓劇組人員看了也「瑟瑟發抖」。

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楊麗音在《我的意外室友》眼巴巴的看著大家享用蛋黃酥，數量不斷減少自己卻沒辦法吃到。（華視、公視台語台提供）

談到現實生活中喜歡的食物，楊麗音表示自己有一陣子很喜歡吃麻辣鍋，常在工作後與劇組人員前往火鍋店犒賞自己一番，不過由於拍攝完許多時候店家都已打烊，因此後來劇組乾脆直接將鍋底買到拍攝現場，讓眾人趁著拍攝空檔品嘗美食，「雖然大家都只能趁著空檔急忙吃個一兩口，但當下還是覺得很開心有被犒賞的感覺。」

楊麗音（左）在《我的意外室友》因為自尊心作祟，錯過了自己最喜歡的蛋黃酥點心。（華視、公視台語台提供）

除了滿滿的笑點，《我的意外室友》也有感人場面，劇中楊烈因受到兒子的催促施壓，無奈決定將與亡妻生活幾十年的房子出售，最終在楊麗音、姚淳耀的勸說下才打消念頭。而楊烈看著亡妻贈送給自己、即使破損也捨不得丟的杯具組，回憶兩人過往生活點滴的畫面更是逼哭不少觀眾。談到現實生活中很捨不得丟棄的物品，楊麗音回憶早期參與「屏風表演班」戲劇演出時，為了拍攝有統一訂製體育服及棒球服，表示雖然時隔多年自己早就已經穿不下了，但每次看到仍然捨不得丟棄，她說：「其實以實際層面來說完全沒有留下來的必要了，但對自己來說卻承載了滿滿的回憶。」

楊烈（右）在《我的意外室友》因思念亡妻，不捨將房屋賣掉。（華視、公視台語台提供）

《我的意外室友》以近年熱門議題「青銀共居」為主題，述說幾位房仲業務與年長鄰居相處的生活故事，由知名導演洪伯豪、黃駿傑執導，並由資深編劇汪秀賢擔任製作人，共同率領製作團隊與堅強演員陣容姚淳耀、楊麗音、嚴正嵐、馬力歐、百白、李冠毅、陳立庭、蔡昌憲、張寗、陳孝萱、楊烈等人演出。

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