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娛樂 音樂

222天後再開砲！劉家昌控甄珍聯合律師毀14年心血 只求「死時能唱《我是中國人》」

〔記者邱奕欽／台北報導〕資深音樂人劉家昌去年與前妻甄珍、兒子章立衡（原名：劉子千）因財產問題數度隔空交火，沒想到時隔半年多，他再開砲指控甄珍請了知名律師，買通北京當地公安偽造文書，並凍結自己辛苦打拚14年的公司，因此哀求中共中紀委，並聲稱至今活到83歲，只求「死的時候能理直氣壯唱一次《我是中國人》。」

劉家昌（圖）時隔半年再戰甄珍。（翻攝自微博）

劉家昌時隔222天再度針對甄珍發文開砲，劈頭就向中國的中紀委喊話，自稱做音樂60幾年、作品近3千首，一生的期望是「落葉歸根」，回到祖國建造文化藝術村，整個計畫自14年前在香港開始，為了配合政府政策，用家人名字成立了3個空殼公司，之後帶到中國後改用他的名字獨資登記，離婚後拿掉了家人的名字。

甄珍。（資料照，記者潘少棠攝）

接著，劉家昌指控甄珍請了北京大律師，「其實就是司法黃牛打著北京的旗招搖撞騙，一路買通了當地的公安」，更稱對方謊報公章遺失、偽造文書，導致公司遭「被收買」的鷹潭公安突擊，並沒收了14年來的帳本，最後將公司暗中凍結，讓他難以接受努力了14年的成果一切都不屬於自己，全被一群「貪官汙吏」毀了。

劉家昌痛斥，如今碰到了鷹潭市這群貪官污吏，他因此悲痛哀求：「只能求助中紀委，保護我們中國是有法治尊嚴的國家。」最後，劉家昌強調今年自己已經是83歲高齡，別無所求，「只希望我死的時候大家再理直氣壯，唱一次《我是中國人》」。

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