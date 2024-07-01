何如芸憶亡父淚崩！ 勇兔「不離不棄」相陪：我們都在

「勇兔」林筳諭出席隔熱紙品牌上市記者會。（記者王文麟攝）

〔記者李紹綾／台北報導〕何如芸3月遭逢父親癌逝，近日在節目中透露，在整理爸爸的遺物時，發現抽屜裡都是她離婚的剪報，她看到後情緒潰堤。在八點檔《一家團圓》飾演女兒的「勇兔」林筳諭今（1日）出席記者會，為隔熱紙品牌理研站台，被問是否有關心「媽媽」，她表示兩人一直都有聯繫，「我相信她會越來越好。」

何如芸在節目中憶起離婚官司打到第三年時，她其實已身心俱疲，爸爸對她說：「姐姐！我們算了，好不好？」她聽了爸爸的話，「他從來沒有問我發生什麼事，我也不敢說。我以為他不關心我的死活。」直何父病逝後，她整理遺物時發現，抽屜都是她離婚的相關剪報，她哭著說：「沒想到他原來什麼都知道。他不提是怕我難過，可是，他的心應該比我更痛吧？」

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何如芸喪父後，整個人消瘦許多，勇兔透露，好友們都是不離不棄陪伴，「最近是因為參與實境節目，她的心情又回到那時候。」兩人感情如同母女，她透露何如芸有說：「日子還得過，總是會思念。」身為晚輩的她，則以「加油！我們都在」打氣，認為有些感傷需要時間慢慢淡忘，「沒有希望她趕快走出來，而是希望她慢慢走出來。」

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