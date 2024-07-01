嚴正嵐「身體不適」急送醫 楊麗音扛到發喘：很有重量

楊麗音在《我的意外室》發現身體不舒服的嚴正嵐，急忙扛下樓攔車協助送醫。（華視、公視台語台提供）

〔記者李紹綾／台北報導〕嚴正嵐在華視、公視台語台輕喜劇《我的意外室友》因為身體不適倒在楊麗音家門口，剛好被正要出門的楊麗音撞見，緊急將她扛上計程車協助送醫，所幸診斷後為吃壞肚子所致並無大礙。

楊麗音（右起）在《我的意外室》貼心照顧生病的嚴正嵐。（華視、公視台語台提供）

談到拍攝過程如何詮釋角色「心有餘而力不足」的感覺，楊麗音表示自己當下其實是「真情演出」，直呼嚴正嵐雖看起來個子嬌小，但身體肌肉實際上很結實，扛起來的感覺真的十分有重量，同時也笑說：「根本就不必刻意作詮釋，因為拍完每個鏡頭都真的很喘。」

請繼續往下閱讀...

嚴正嵐表示，當下天氣十分炎熱，她和楊麗音都流了不少汗水，加上楊麗音頭上還戴著戲中的造型假髮，因此拍攝起來其實十分不容易。至於如何詮釋角色不舒服的感覺？嚴正嵐表示自己過往有兩次住院經驗，一次是腸胃炎，另一次是腸胃炎接連引起的蕁麻疹，拍攝過程有稍稍回憶當時的感受，把注意力放在腹部，來想像自己痛到快昏倒的樣子。

嚴正嵐（左）在《我的意外室》因吃壞肚子身體不適緊急送醫，男友姚淳耀（右）急忙前往醫院探視。（華視、公視台語台提供）

《我的意外室友》以近年熱門議題「青銀共居」為主題，述說幾位房仲業務與年長鄰居相處的生活故事，由知名導演洪伯豪、黃駿傑執導，並由資深編劇汪秀賢擔任製作人，共同率領製作團隊與堅強演員陣容姚淳耀、楊麗音、嚴正嵐、馬力歐、百白、李冠毅、陳立庭、蔡昌憲、張寗、陳孝萱、楊烈等人演出。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法