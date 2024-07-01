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娛樂 電視

王星越因《墨雨雲間》爆紅 黑歷史遭起底險社死

王星越（左）與吳謹言合作《墨雨雲間》。（翻攝自微博）

〔記者馮亦寧／綜合報導〕王星越因演出于正劇作《墨雨雲間》瞬間爆紅，沒想到他的黑歷史如今也被網友一一挖出來，如今王星越被指責3大罪狀，條條都能讓他瞬間社死。

王星越在《墨雨雲間》大結局當天放了戰損片被炎上，同時引得于正震怒，雖然王星越迅速透過工作室發道歉聲明，不過眾怒難滅，甚至開始對他全面起底，刨出了三大罪狀：

王星越被質疑年齡造假。紅圈處為王星越當時年紀。（翻攝自微博）
1、竄改年齡：王星越對外宣稱自己22歲，可是網友卻挖出他2017年錄取中央戲劇學院，質疑他15歲就上大學這件事根本不合理。後來又被找到他高考前1個月以本名王濤住院的照片，當時醫院病床上的卡片就寫著他17歲，醫院的資料是根據身分證填寫，所以王星越今年根本就是24歲，而非他所聲稱的22歲。

2、購買情趣內衣：網友也找到疑似王星越的淘寶帳號，該帳號關注了一推超評價情趣內衣店舖，甚至買了30元人民幣（約新台幣135元）的女用情趣內衣。「王星越qqny（情趣內衣拼音字母）」迅速衝上熱搜榜第一。網友甚至跑去問于正「穿qqny嗎？」于正雖然回答：「這取決於個人喜好，我沒有這個習慣，但並不覺得這是羞恥的行為，什麼年代了，人活著第一要素是取悅自己，關於這個還有羞恥感的人是在清朝嗎？」但王星越想圈女友粉，這下可就困難囉。

王星越被黑粉挖出許多黑歷史，手比OK，彷彿說自己沒事。（翻攝自微博）

3、坐女明星大腿硬炒CP：在《墨雨雲間》拍攝時期，王星越戲裡戲外不斷狂撩吳謹言，還被發現他以前和其他女星合作也非常沒有分寸，看得出來十分想靠著跟女明星炒CP營造話題。網友舉例之前王星越跟沈月合作時，就從沈月便當裡挾菜吃，尷尬的沈月問：「你們沒有發便當嗎？」；王星越也曾經坐在田曦薇大腿上，營造出兩人很親密的感覺，眾多的行為讓王星越被戲稱為「糖送8大家」心機根本藏不住。

被網友挖出一堆黑歷史的王星越，近日被網友拍到紅著眼眶的模樣，看起來好像快要哭出來，如果他沒有耍那麼多小手段而專注在演技上，也不會有今天的下場。

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