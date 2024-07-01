晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

陳艾琳機會教育女兒不可亂脫褲慘被打臉 忙道歉：是我錯

女星陳艾琳。（翻攝自臉書）

〔記者馮亦寧／台北報導〕從《大學生了沒》出道的女星陳艾琳在2019年結婚後，育有1女。喜歡在社群分享生活點滴的陳艾琳，近日發了一篇貼文讓人感到非常可愛，原來是她利用機會教育孩子「不能在外面隨便脫褲子」還說：有人叫妳脫褲子給她看，我一定揍她！沒想到女兒卻板起小臉嚴肅的告訴陳艾琳一番道理。

陳艾琳女兒年紀雖小但卻很懂事。（翻攝自臉書）

陳艾琳在Threads上發文，說自己在娘家的時候，笑著問女兒屁股是不是有變大、長肉肉？沒想到女兒竟然豪邁的「唰！」一下直接把內褲脫下來，嚇得陳艾琳說：「跟蠟筆小新一樣扭給我跟我媽看」。陳艾琳也趁機向女兒機會教育：「千萬不可以脫給別人看喔！知道嗎？」接著陳艾琳不忘加上一句：「如果有人叫妳脫褲子給他看我一定揍他」！

此時女兒板起小臉很嚴肅的告訴陳艾琳：「媽媽，不可以打人，報警就好，警察會處理」稚嫩的臉龐搭上嚴肅的話語，讓陳艾琳忍不住連聲道歉：「是是是，媽媽錯了」。

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入脆脆小圈圈

來嘛來嘛，一起來廢話聊天或開壇問事吧

娛樂頻道臉書粉絲團:點這裡

娛樂頻道有IG囉:點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

已經加好友了，謝謝
歡迎加入【自由娛樂】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝。
相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中