陳艾琳機會教育女兒不可亂脫褲慘被打臉 忙道歉：是我錯

女星陳艾琳。（翻攝自臉書）

〔記者馮亦寧／台北報導〕從《大學生了沒》出道的女星陳艾琳在2019年結婚後，育有1女。喜歡在社群分享生活點滴的陳艾琳，近日發了一篇貼文讓人感到非常可愛，原來是她利用機會教育孩子「不能在外面隨便脫褲子」還說：有人叫妳脫褲子給她看，我一定揍她！沒想到女兒卻板起小臉嚴肅的告訴陳艾琳一番道理。

陳艾琳女兒年紀雖小但卻很懂事。（翻攝自臉書）

陳艾琳在Threads上發文，說自己在娘家的時候，笑著問女兒屁股是不是有變大、長肉肉？沒想到女兒竟然豪邁的「唰！」一下直接把內褲脫下來，嚇得陳艾琳說：「跟蠟筆小新一樣扭給我跟我媽看」。陳艾琳也趁機向女兒機會教育：「千萬不可以脫給別人看喔！知道嗎？」接著陳艾琳不忘加上一句：「如果有人叫妳脫褲子給他看我一定揍他」！

請繼續往下閱讀...

此時女兒板起小臉很嚴肅的告訴陳艾琳：「媽媽，不可以打人，報警就好，警察會處理」稚嫩的臉龐搭上嚴肅的話語，讓陳艾琳忍不住連聲道歉：「是是是，媽媽錯了」。

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入脆脆小圈圈

來嘛來嘛，一起來廢話聊天或開壇問事吧

娛樂頻道臉書粉絲團:點這裡

娛樂頻道有IG囉:點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法