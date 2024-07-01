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娛樂 音樂

出道10週年大撒錢！小樂霸氣揪粉絲出國「全程費用買單」

小樂出道10週年同樂會。（藝和創藝提供）

〔記者張釔泠／台北報導〕出道10週年，昨天（30日）自掏腰包超過6位數，在台北舉辦「10週年同樂會」，在現場豪邁加碼，抽出六位幸運歌迷跟他一起出國旅行，全程費用都由他買單。

小樂。（藝和創藝提供）

他唱到激動處哽咽：「10年了，你們是我這路上最大的收穫，謝謝你們一直在我身邊，希望每一年我們都有機會像這樣聚在一起，真的很謝謝你們的陪伴與支持！」現場共演唱了8首經典歌曲，也在大家熱情的歡呼力拱下，演唱從未開箱過的歌曲「熱戀期」，這首歌的發行日剛好是2014年的6月30日，充滿巧合。

小樂希望每一年都可以有機會可以跟自己的「LOVERs」（粉絲）近距離互動，「10週年同樂會」籌備策劃超過兩個月，身邊的同事們分享：『他（小樂）每天都提出不同的想法，只要有空就要抓著我們開會。」

活動間小樂也跟大家分享，其實他最喜歡收到的禮物是手寫卡片，每一封信每一張卡片都一定都會親自閱讀，今年的6月7日是他出道的10週年紀念日，當天他上架了一部與SAMSUNG品牌合作的感謝LOVERs影片，並承諾只要PO文留言以及轉發破千，他就要自己花錢買一支手機送給歌迷，短短兩週，留言跟轉發已雙雙破千，小樂調皮的回應：「一定會說到做到！至於怎麼送讓我想一下啦！」

小樂十分寵粉。（藝和創藝提供）

被問到接下來的計畫，小樂賣關子的表示：「最近有推出了TVBS原創劇集《完全省錢戀愛手冊》主題曲〈游移在友誼的漩渦〉，7/12也會有《都市懼集》系列中的《住宿》篇演出，還有很多的全新計畫陸續籌備中，當然也會有大家最期待的全新歌曲要跟大家見面。」

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