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和黃嘉千離婚案下午續開！夏克立卡「保護令」...抱這個東西出庭

夏克立今天下午為離婚案出庭，手上抱著紫色娃娃。（記者溫于德攝）

〔記者溫于德／台北報導〕黃嘉千和夏克立前年爆出婚變，16年異國婚破碎，雙方離婚官司在士林地院纏訟2年。近期，夏克立又因為被認定家暴，遭士院另案發布家暴令，導致今（1）日下午續行審理的離婚案更為受矚，庭前，夏克立在律師陪同下抱著「兔子玩偶」現身法院，面對家暴風波夏簡短回應：「我現在好像不能講。」黃嘉千則未出庭，由律師代為處理。全案定下午2時30開庭。

全案開庭約莫30分鐘後結束。夏克立庭後未就案情本身受訪；至於今日為何戴護腰出庭？夏解釋因為醫師叫他要戴護腰，他也坐了20個小時的飛機，所以戴著。據悉，全案預計7月10日辯論終結。

夏克立今戴護腰出庭。（記者溫于德攝）

黃嘉千日前拿到士院核發的保護令，法官要求夏克立需遠離黃嘉千的住所300公尺，黃並於6月8日上臉書發文稱：「保護令已核發，真的要替嘉千感謝司法的協助，證明這是最好的選擇，而最終獲得司法的保護。」

夏克立隔天也於上 IG發文提到：「謝謝大家這段時間的關心，我已經不能對外為自己辯護以及談論事情，否則可能觸法，被逮補，祝大家端午節平安，好好跟家人團聚。」

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