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娛樂 音樂

不是拍MV！草東沒有派對熱力發燒 火光煙霧迷漫中國歌迷快暴動

草東沒有派對音樂充滿熱力，讓歌迷情緒高漲。（翻攝自微博）

〔記者陳慧玲／台北報導〕草東沒有派對在本屆金曲獎以《瓦合》勇奪年度專輯、最佳樂團、最佳華語專輯等3大獎，評審團覺得他們的音樂不斷在進步，聆聽他們的音樂充滿爽度！但沒想到日前在中國開唱，台下歌迷卻爽到放起煙火，現場火光沖天，煙霧瀰漫，幾乎快暴動了。

台下歌迷放煙火導致火光沖天。（翻攝自微博）

歌迷在火光中一起高唱《大風吹》。（翻攝自微博）

草東經紀人上台領獎曾解釋，他們因早已排定的工作無法出席，原來典禮當天草東在中國貴陽泡泡島音樂節演出，當演唱到曾獲得金曲獎年度歌曲的《大風吹》，現場萬頭攢動，旗海飄揚，更有粉絲興奮到放冷焰火，導致一片火光，全場歌迷大聲合唱「哭啊，喊啊，叫你媽媽帶你去買玩具啊」的場面，宛如拍MV。

大螢幕頻頻出現警告呼籲。（翻攝自微博）

由於場面太火熱，舞台兩側原本播放演出畫面的大螢幕，頻頻打出警告「現場嚴禁使用冷焰火，否則演出可能被迫中止」，不過歌迷情緒根本盪不下來，大群歌迷揮舞旗子，警察則拿著滅火器就怕出事。

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