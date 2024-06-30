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娛樂 最新消息

女神光環消失？ Angelababy加入直播帶貨不忘炫富

Angelababy（右）作客辛巴直播間帶貨。（翻攝自微博）

〔記者馮亦寧／綜合報導〕中國女星「Angelababy」楊穎去年9月因疑似在巴黎欣賞Lisa表演的瘋馬秀，遭到中國官方軟封殺，直到今年2月才漸漸解除危機。昨（29）Angelababy罕見與快手一哥「辛巴」辛有志一起直播帶貨，很多網友都批評Angelababy自降咖位、Low掉。

Angelababy（中）穿著高訂到直播間帶貨。（翻攝自微博）

辛巴過去曾經被批評炫富、賣假燕窩遭到罰款處罰，如今Angelababy和他聯手直播，根本就是自降咖位，雖然有粉絲替Angelababy說話，認為有很多明星也在直播帶貨，但誰讓Angelababy過去替自己創造高級、時尚人設，都上直播帶貨了，粉絲還驕傲指出Angelababy的外套與褲子來自Ronald van der Kemp Fall 2022 Couture，把高訂當私服穿。遭批也不讓人意外。

Angelababy在辛巴的直播間化身為運動辣妹，辛巴大讚Angelababy是他見過最隨和的藝人、不耍大牌、配合度高，被捧上天的Angelababy樂得合不攏嘴。昨晚她帶貨成績吸引超過100萬人在線觀看，帶貨40分鐘銷售額突破1700萬人民幣（約新台幣7670萬元）。

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