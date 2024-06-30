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娛樂 最新消息

陶晶瑩遇「粉絲丟內衣示愛」 嗨喊：MOMO教正式成立

陶晶瑩驚喜收粉絲內衣。（華貴娛樂提供）

〔記者侯家瑜／台北報導〕陶晶瑩構思超過半年的說唱秀「Crazy Momoment瘋陶秀」昨晚（29日）登場，即使演出撞期大魔王金曲獎，但依舊不影響粉絲的熱情。

儘管陶晶瑩唱歌、主持、拍戲、寫書樣樣難不倒，但是要她拿起麥克風講脫口秀還是人生頭一遭，不過緊張歸緊張，陶子依舊不改嗆辣風格，她刻意坐著輪椅上舞台，重現日前她在社群平台上的輪椅照，自嘲自己竟成為「被拘留」網路假新聞的攻擊目標，還開玩笑要求現場粉絲拍照搭配聳動標題發限動，一起助攻讓話題熱度超越金曲獎。

陶晶瑩不僅僅拿時事當話題，還把家庭趣事、私人秘密通通搬上舞台，成為脫口秀的笑哏，逗得現場觀眾笑聲不斷。既然是全新的說唱演出形式，當然陶子的經典歌曲，自然是不能錯過，配合脫口秀主題精心挑選歌曲穿插其中，全場演出毫無冷場。

陶晶瑩替信徒消災。（華貴娛樂提供）

更令人驚訝的是，就在歌曲演唱到了一半，陶晶瑩竟然收到了粉絲丟內衣示愛，讓她又驚又好笑的直說：「沒想到我也能享受嘻哈歌手的待遇呀！」陶晶瑩用幽默話語征服全場，她實現願望宣布「MOMO教」正式成立，自己當教主，立封所有在場粉絲直接成為信徒，陶子開玩笑說自己接受各種形式的抖內課金，還在現場幫剛失婚的信徒消災解厄，幫單身已久的粉絲開示求姻緣，還遇到瘋狂信眾求防小人妙招，卻慘遭陶教主打臉拒絕笑翻全場，看來「MOMO教」的成立大會氣氛可以說是相當歡樂。

陶晶瑩（右）與女兒荳荳。（華貴娛樂提供）

而最讓人嚇瘋的莫過於陶晶瑩正在台上抱怨孩子時，女兒直接現身舞台，荳荳一上台就先抱怨媽媽平常講話很兇，讓陶晶瑩好氣又好笑。母女兩人一連合唱了《愛喲》、《神奇女孩》兩首歌，荳荳不只是台風穩健不怯場，有乃母風範，她還自彈自唱為「瘋陶秀」創作的歌曲「More then」，才華洋溢的荳荳表現令人太驚艷，而剛滿18歲的荳荳還自爆，笑說終於可以開心喝酒了，不只如此還加碼爆料爸媽酒咖的瘋狂行為，一輪黑料差點讓陶晶瑩招架不住。

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