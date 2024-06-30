吳姍儒嘆「老師好難當」！曾被恐龍家長要求「大考前先洩題」

吳姍儒分享當老師的辛酸。（中天提供）

〔記者侯家瑜／台北報導〕《小明星大跟班》明（1日）晚10點播出「恐龍家長一個比一個還難搞，心好累！老師越來越難當」，對於主題，曾在國中教書的主持人「Sandy」吳姍儒很有感觸：「獎懲制度根本就沒用，因為可以做愛校服務，或者升了一個年級就會全部抵銷，像弟弟（鹿希派）國中裡的花，就都是他種的，所以要記警告時，小朋友都說『妳記啊！記大過也沒關係』。」

而Sandy也遇過奇葩家長：「譬如6/1要考試，有家長打電話跟我說『考試壓力非常大，可不可以5/20先給考卷，我們不會把答案洩漏出去，或者妳出A、B卷讓我們先考』。」即便她以對其他學生不公平為由拒絕家長，但對方還是不死心：「他說『那妳就去問其他家長，有沒有人想要5/20先考』。」

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Sandy還提到如何教育家長也是老師的一大難題：「這個孩子是侏儒症的小朋友，但他的智力發展是正常的，他上課不專心，我都跟他講『不用考得怎麼樣，有把筆記寫下來就好』。」但幾次苦勸，小孩都不以為意：「他還直接把桌子往外推說『怎樣！我就特教生』，我火就有點上來，把他抓到辦公室，他爸來接他，聽到我越講越氣，就衝進來說『現在什麼情況』，然後從背後賞他巴掌。」而家長斥責孩子的話，讓她印象深刻：「他說『你已經是特教生了，憑什麼惹麻煩』，我聽到開始爆哭，哭到不行，心想難怪他每次都說『我就特教生』，因為他已經被植入這個概念了，但老師要怎麼去教育家長？老師根本就沒時間、也沒空間去多做這些事。」

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