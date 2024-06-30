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韓實況主遊板橋中暑昏倒…一頭亂髮求救 痛苦畫面曝

南韓女直播主「五月」近日來台中暑，當場熱昏倒地。（翻攝自「五月twitch」直播）

羅子秦／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕台灣連日高溫熱得許多人都受不了，南韓一名女實況主「MAY五月」近日來台徒步旅行，昨（29）日晚間在新北板橋一帶附近直播，她疑似中暑，導致呼吸困難，最後昏倒在路邊，所幸有路人及時見狀幫忙叫救護車，才沒造成悲劇發生。

「五月」痛苦蹲地，但由於語言不通，一直無人幫忙。（翻攝自「五月twitch」直播）

南韓實況主五月於直播平台Twitch，以「獨遊」系列最受歡迎。近期她來台灣旅行，29日晚間來到板橋林家花園，她疑似因中暑，導致身體不適，一頭亂髮坐在人行道上，臉色明顯蒼白，且一直不斷喘氣。她試圖要向路人求救，但由於語言不通，一直無人幫忙，到最後她倒在地上，才有路人看到，趕忙打電話叫救護車。

「五月」時常前往各地旅遊。（翻攝自＠may5w IG）

網友看完影片紛紛留言討論，「慎選道路直播啦，台灣還是有很多有林蔭的大道可以走的啦」、「這種天氣走路環島一定會暈倒在路上的」、「我能感受到身邊想幫助但是又擔心碰瓷的路人」。

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