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中國影帝張譯謙虛來台學習！魏晨樂當新造的人吃「天哥同款」便當

王大陸（左起），和中國演員張譯、大鵬、魏晨一同出席兩岸電影展於桃園舉行盛大的開幕儀式。（兩岸電影展提供）

〔記者許世穎／桃園報導〕第15屆兩岸電影展今（29）日在桃園舉行盛大的開幕儀式，主演《三大隊》的影帝張譯、魏晨一同受訪，張譯貴為影帝但相當謙虛，直說交流就是藉此看到自己的不足與缺陷，「我其實常思考自己欠缺的到底是什麼，這次也希望能來學習台灣電影人的長處。」

張譯透露上次來台灣，應是2019年的私人行程，對於台灣景點如數家珍，「看海肯定要到墾丁，我也去過台中的中台禪寺」，也曾因為看了《賽德克．巴萊》造訪霧社。魏晨則說上一次是2018年，為了工作來台，還在台拍攝MV，聽說今天是金曲獎直說「有很多合作過的老師入圍」，至於會不會也希望入圍金曲獎？他表示「好，我加油！」

兩人合作《三大隊》，張譯笑說魏晨老是叫他哥哥，魏晨則說這次電影片尾曲演員們一起合唱，大讚張譯歌喉「優秀的人，做什麼都很優秀。」他當場謙虛不敢當。

張譯也提到，自己看了不少台灣影視作品，包括台劇《八尺門的辯護人》，電影《陽光普照》、《誰先愛上他的》，「台灣演員很鬆弛感、很融入」，更透露非常喜歡今天同場現身的王大陸，「他在台灣的作品我就非常喜歡，他在《孤注一擲》最後的演出讓我震撼！」

至於想合作的台灣演員，張譯說以前都透過螢幕看金士傑、李立群等老師說相聲一直很仰慕，很高興這幾年有機會合作；魏晨則說很欣賞阮經天，包括他的《周處除三害》、《艋舺》都看過，今天吃到《周處》的台灣便當，他說之前就吃過，「這次吃我還發社區說這是『天哥同款』」，更笑說「吃完以後我們都是新造的人。」

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