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娛樂 最新消息

瑀熙難受孕求子1年 甜揭「寶寶性別」真實反應曝

瑀熙近日揭曉寶寶性別。（翻攝自微博）

〔記者傅茗渝／台北報導〕YouTuber瑀熙3月底宣布閃電結婚，10日公布懷孕喜訊，還透露曾被醫師告知子宮內膜過薄難受孕，挺過一番艱辛才成功懷孕。面對不少粉絲好奇寶寶性別，瑀熙也親自給出回應。

瑀熙日前在社群問答「猜猜看是男生還是女生」，更表示猜對有獎，屆時會抽出一位幸運兒送出她個人準備的小禮物。她昨（28日）截圖分享投票結果，可見猜男生或女生的比例差不多，而身旁女性友人則紛紛猜是女娃，醫生也從牙齒給出判斷：「通常生男生的時候，有些賀爾蒙的關係，可能會稍微相衝到，所以我猜可能是女生。」

瑀熙切開性別蛋糕揭曉懷上男寶。（翻攝自IG）

最後，瑀熙在影片中和老公切開性別蛋糕，揭曉肚中「小布」的性別，「答案就是小男森」，她得知當下難掩燦笑，興奮用手摀住嘴巴，還打趣表示：「女生派的要失望了。」粉絲也紛紛獻上祝福。

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