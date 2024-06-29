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娛樂 音樂

（G）I-DLE未來恐不續約！？CUBE娛樂「新舉動」引爭議

林婷婷／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕擁有台灣籍成員葉舒華的韓國女團（G）I-DLE即將來台灣開唱，在台灣擁有超高人氣的她們，讓粉絲們都相當期待。鑑於團體合約將在2025年到期，怎料，CUBE娛樂近期申請將更多項目加入（G）I-DLE的商標財產中，引發人們對（G）I-DLE成員未來發展的擔憂。

（G）I-DLE未來是否續約引熱議。（美聯社）

近日，有網友發文指出CUBE娛樂申請將更多項目加入（G）I-DLE的商標財產中，讓粉絲想起過去CUBE旗下團體HIGHLIGHT解約後，由於商標糾紛被迫更改組合名稱，不禁害怕CUBE最近的舉動可能表明（G）I-DLE不打算續約。

網友貼出CUBE近期大量申請（G）I-DLE的商標財產登記情況。（翻攝自X）

消息一出瞬間引起網友批評：「CUBE根本就知道會失去（G）I-DLE，所以他們在盡所能確保只有他們可以使用這個名字。」、「 所以這告訴我續約進行並不順利。」但也有網友持其他想法，認為此舉是為了防止其他人以（G）I-DLE的名義銷售或經營各種商品。

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