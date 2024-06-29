晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

髮型師花70萬娶越南妻被酸「買生育工具」！ 18歲正妹新娘說話了

台灣40歲髮型師花70萬元，娶18歲正妹越南老婆。（翻攝自當事人threads）

林婷婷／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕近日社群熱烈討論花錢買婚姻的故事，一位台灣40歲髮型設計師Nick砸70萬台幣，遠赴越南參加相親活動，竟然順利娶到18歲女子Trần Thị Cẩm Quy（陳氏錦貴），有部分聲音質疑他人口買賣，花錢買生育工具，對此，新娘跳出來發聲，表示「會花時間證明我是自願來到我丈夫身邊的」。

該名髮型設計師Nick先前透露，這樁婚事是由仲介牽線，前後大約花了將近70萬元，其中6萬元聘金是給岳父岳母，會選擇到越南相親娶妻，是因為大部分台灣女生不願意交往沒多久就懷孕，而他有生孩子的壓力，不想花太多時間找另一半。

陳氏錦貴認為她的婚姻並非是網友口中的「買賣」 。（翻攝自女方threads）

面對部分聲音質疑新娘子是生育工具，陳氏錦貴在Threads個人自介強調「我會花時間證明我是自願來到我丈夫身邊的，而不是像其他人所說的那樣，因為我是被買賣的，這是錯的」，她也強調自己的家庭，沒有窮到必須將她賣給男人，並非部分網友口中所說的買賣關係。

陳氏錦貴透露自己是自願嫁來台灣。（翻攝自女方threads）

網友看完紛紛留言，「歡迎來台灣」、「妳超美」、「幸福，恭喜！妳就是我們台灣人的家人。妳很棒，妳老公也超級帥，要幸福噢」、「以後的生活是你們自己的，別去管不理性的討論，正常人都會支持你們」。

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入脆脆小圈圈

來嘛來嘛，一起來廢話聊天或開壇問事吧

娛樂頻道臉書粉絲團:點這裡

娛樂頻道有IG囉:點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

已經加好友了，謝謝
歡迎加入【自由娛樂】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝。
你可能還想看 more
今日熱門
載入中