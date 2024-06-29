髮型師花70萬娶越南妻被酸「買生育工具」！ 18歲正妹新娘說話了

台灣40歲髮型師花70萬元，娶18歲正妹越南老婆。（翻攝自當事人threads）

林婷婷／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕近日社群熱烈討論花錢買婚姻的故事，一位台灣40歲髮型設計師Nick砸70萬台幣，遠赴越南參加相親活動，竟然順利娶到18歲女子Trần Thị Cẩm Quy（陳氏錦貴），有部分聲音質疑他人口買賣，花錢買生育工具，對此，新娘跳出來發聲，表示「會花時間證明我是自願來到我丈夫身邊的」。

該名髮型設計師Nick先前透露，這樁婚事是由仲介牽線，前後大約花了將近70萬元，其中6萬元聘金是給岳父岳母，會選擇到越南相親娶妻，是因為大部分台灣女生不願意交往沒多久就懷孕，而他有生孩子的壓力，不想花太多時間找另一半。

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陳氏錦貴認為她的婚姻並非是網友口中的「買賣」 。（翻攝自女方threads）



面對部分聲音質疑新娘子是生育工具，陳氏錦貴在Threads個人自介強調「我會花時間證明我是自願來到我丈夫身邊的，而不是像其他人所說的那樣，因為我是被買賣的，這是錯的」，她也強調自己的家庭，沒有窮到必須將她賣給男人，並非部分網友口中所說的買賣關係。

陳氏錦貴透露自己是自願嫁來台灣。（翻攝自女方threads）

網友看完紛紛留言，「歡迎來台灣」、「妳超美」、「幸福，恭喜！妳就是我們台灣人的家人。妳很棒，妳老公也超級帥，要幸福噢」、「以後的生活是你們自己的，別去管不理性的討論，正常人都會支持你們」。

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