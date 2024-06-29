無恥！日小黨拿已故男星三浦春馬畫像宣傳 蹭死者流量挨轟

已故日星三浦春馬的畫像，被張貼到選舉公告欄。（翻攝自＠@hage_255社群x）

馮亦寧／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕日本東京都知事選舉將於7月7日舉行，本屆公告的候選人多達56人，創史上最多，不過連帶亂象層出不窮，除了有候選人在政見發表會當眾脫衣，如今，更有政黨把已故男星三浦春馬的畫像放上公告欄，利用往生者打廣告的行徑，惹怒各界。

三浦春馬曾以帥氣外貌、靦腆微笑迷倒整個亞洲少女。（翻攝自社群x）

三浦春馬曾以帥氣外貌、靦腆微笑迷倒整個亞洲少女，不過2020年7月不幸過世，得年僅30歲。近期爆出日本小黨「與大家一起創造黨」未經允許使用三浦春馬的畫像，貼到選舉專用的宣傳看板區。海報上可見「世界充滿了三浦春馬」、「讓我們來享受選舉」等文字，旁邊的QR碼則是邀請加入影片分享網站付費會員的連結，商業色彩濃厚。

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利用往生者打廣告的行徑，讓三浦生前的經紀公司Amuse發布聲明強烈抗議，公司提醒粉絲決不去掃描QR碼，讓有心人士有利可圖。Amuse也感謝粉絲提供情報檢舉這張海報，然而對於因為這件事而讓粉絲再度回想起三浦春馬的事情，公司也表達心痛之情。

事實上，日本小黨「與大家一起創造黨」，日媒通常簡稱為「NHK黨」，該黨這次大量提名候選人，以占據選舉海報公告板，民眾只要捐款就取得張貼權，五月底前是五千日圓，六月一日到十九日是一萬日圓，二十日之後是三萬日圓，可在公告板上占用廿四格的欄位張貼其主張。

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