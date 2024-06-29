晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 日韓

換臉事件再現！NewJeans遭合成猥褻照 公司後續處理曝

羅子秦／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕南韓人氣女團NewJeans前段時間在東京巨蛋舉辦粉絲見面會，當時傳出遭到「死亡刺殺」威脅近日，經紀公司ADOR在社群發布聲明，表示有人製作嘲弄、侮辱NewJeans的貼文，甚至製作淫穢照片外流、販賣，對此已全部提起告訴。

NewJeans遭偷臉製作猥褻照片。（翻攝自X）

經紀公司ADOR表示，在過去蒐證提告裡，已有被告的嫌疑人已確定罰金。而針對合成藝人肖像製作並散布、銷售淫穢照片等的嫌疑人，部分案件已在一審判決中確定刑事處罰。

ADOR聲明。（翻攝自Weverse）

ADOR後續也表示，對於藝人權益被侵害的法律應對過程中，絕不進行任何和解或寬容，而成員中因有未成年人，在證據收集會更加徹底，已確保獲得充分的證據資料，並採取法律措施，即使可能耗時，但會追究到底。文章最後也向粉絲徵求有效情報，以保護藝人權益。

☆強化打擊網路性暴力犯罪，防止性影像傳播，刑法已增訂第28章之1「妨害性隱私及不實性影像罪章」☆

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入脆脆小圈圈

來嘛來嘛，一起來廢話聊天或開壇問事吧

娛樂頻道臉書粉絲團:點這裡

娛樂頻道有IG囉:點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

已經加好友了，謝謝
歡迎加入【自由娛樂】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝。
相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中