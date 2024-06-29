換臉事件再現！NewJeans遭合成猥褻照 公司後續處理曝

羅子秦／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕南韓人氣女團NewJeans前段時間在東京巨蛋舉辦粉絲見面會，當時傳出遭到「死亡刺殺」威脅。近日，經紀公司ADOR在社群發布聲明，表示有人製作嘲弄、侮辱NewJeans的貼文，甚至製作淫穢照片外流、販賣，對此已全部提起告訴。

NewJeans遭偷臉製作猥褻照片。（翻攝自X）

經紀公司ADOR表示，在過去蒐證提告裡，已有被告的嫌疑人已確定罰金。而針對合成藝人肖像製作並散布、銷售淫穢照片等的嫌疑人，部分案件已在一審判決中確定刑事處罰。

請繼續往下閱讀...

ADOR聲明。（翻攝自Weverse）

ADOR後續也表示，對於藝人權益被侵害的法律應對過程中，絕不進行任何和解或寬容，而成員中因有未成年人，在證據收集會更加徹底，已確保獲得充分的證據資料，並採取法律措施，即使可能耗時，但會追究到底。文章最後也向粉絲徵求有效情報，以保護藝人權益。

☆強化打擊網路性暴力犯罪，防止性影像傳播，刑法已增訂第28章之1「妨害性隱私及不實性影像罪章」☆

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入脆脆小圈圈

來嘛來嘛，一起來廢話聊天或開壇問事吧

娛樂頻道臉書粉絲團:點這裡

娛樂頻道有IG囉:點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法